L’isola dei famosi, Ignazio Moser rifiuta di fare la proposta di matrimonio a Cecilia Rodríguez

Durante l’ultima puntata de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 7 giugno con la conduzione di Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, Cecilia Rodríguez vola in Honduras in compagnia di Arianna Cirrincione, la ragazza di Andrea Cerioli, per fare una sorpresa a Ignazio Moser, uno dei sei finalisti della quindicesima edizione del reality show di Canale 5.

Difatti a causa delle normative sul coronavirus i concorrenti non hanno avuto l’opportunità di arrivare in studio per festeggiare la finale in Italia, come capitato per le scorse edizioni. Quindi, per ovviare a questa problematica, gli autori hanno deciso di fare una sorpresa ai naufraghi presenti in gioco.

Ignazio Moser si dichiara contrario alla proposta di matrimonio

Prima di poter aver un incontro faccia a faccia con la sua Cechu, Ignazio ha letto alcuni messaggi molto romantici scritti da Cecilia in queste settimane. Arrivato il fatidico incontro i due si scambiano dei baci molto appassionati, emozionando sia il pubblico presente nello studio di Canale 5 che i fan sui social network.

Il tutto però viene “rovinato” dagli autori che hanno provato Ignazio di fare la proposta di matrimonio in diretta a Cecilia Rodríguez. Ilary Blasi, spalleggiata dalla sua opinionista Elettra Lamborghini, hanno provato in ogni modo a convincere Ignazio ricevendo però una risposta piuttosto seccata da parte sua: “Sono cose che preferiamo tenere riservate. Già la nostra relazione è nata sotto alle telecamere. Abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse vorrei scegliere io l’anello. Vi ringrazio ma questa cosa qui no. Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò”.

Lo stesso pensiero viene condiviso anche dalla sorella di Belén Rodríguez, facendo capire di aver apprezzato molto la decisione di Ignazio Moser nel tenere il più segreto possibile alcuni dettagli della loro storia d’amore.