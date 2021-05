L’isola dei famosi, Ignazio Moser è il secondo finalista

Ignazio Moser segue Andrea Cerioli e diventa il secondo finalista de “L’isola dei famosi”, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, entrato in corsa per tappare i buchi degli altri concorrenti che hanno dovuto ritirarsi a causa di vari infortuni, è riuscito quasi subito a conquistare l’affetto del pubblico da casa.

Il fidanzato di Cecilia Rodríguez è stato protagonista di questa diretta del 24 maggio, mettendosi in mostra compiendo un bel gesto per i suoi compagni di viaggio. Infatti Ignazio Moser ha deciso di rasarsi a zero, sacrificandosi per tutto il gruppo che adesso può finalmente mangiare il riso per tutta la settimana.

Ad aver agevolato il “sì” di Ignazio Moser per accettare questa prova, con l’obbiettivo di aiutare sia se stesso che il gruppo, è la Cechu, che dallo studio cerca di spronarlo in ogni modo a rasarsi a zero: “Dai amore fallo, mi sono sempre piaciuti i pelati!”. Questo gesto pare essere stato apprezzato molto anche dal pubblico da casa, siccome consente allo sportivo di sbarcare direttamente in finale.

In realtà, almeno nei piani iniziali degli autori, a doversi rasare a zero i capelli è stato scelta Andrea Cerioli, ma l’ex volto di “Uomini e Donne” ha deciso di rifiutare la proposta di Ilary Blasi dal momento che non se la sente di tagliarsi i capelli e la barba a zero.

Oramai questa edizione de “L’isola dei famosi” si sta portando verso la fine e come annunciato da Ilary Blasi agli altri naufraghi la puntata finale va in onda nella giornata del 7 giugno su Canale 5. Quest’ultima diretta, a causa delle normative legate al Covid-19, prevede una novità molto importante: per la prima volta nella storia del reality show, il vincitore sarà eletto direttamente in Honduras e non in Italia.