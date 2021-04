L’isola dei famosi: Ignazio Moser concorrente, la fidanzata Cecilia sarà ospite in studio

Gli autori de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, stanno lavorando duramente per portare in Honduras altri nomi importanti. Per il momento hanno fatto il loro ingresso a gara in corso Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, ma nelle prossime settimane dovrebbero entrare Emanuela Tittocchia, Ludovico Vacchelli, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò.

Il principale motivo dietro a questi nuovi ingressi è causato dall’addio di alcuni concorrenti. Solamente durante la diretta del 15 aprile Ilary Blasi ha dovuto salutare due volti molto amati dal pubblico da casa, cioè Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, entrambi a causa di un problema all’occhio.

Ignazio Moser nuovo concorrente de “L’isola dei famosi”

Come svelato dal sito “Giornalettismo“, grazie a un articolo pubblicato da Gabriele Parpiglia, Ignazio Moser prenderà parte della quindicesima edizione del reality. Il ragazzo sarebbe addirittura pronto per sbarcare direzione Honduras nei prossimi giorni, per poi passare alcuni giorni in quarantena prima di diventare ufficialmente un nuovo concorrente.

Secondo il giornalista Ignazio avrebbe già avvisato i suoi amici e familiari: “Confermata anche la presenza della bellissima fidanzata Cecilia Rodriguez in studio, che sosterrà il compagno e forse futuro sposo. Proprio oggi Moser ha fatto le ultime telefonate per salutare le persone più care a lui”.

Ilary Blasi quindi incontra nuovamente Ignazio Moser, che ha potuto conoscere per la prima volta durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip” condotta insieme ad Alfonso Signorini. L’avventura dell’ex ciclista nel suo primo reality può ritenersi ampiamente positiva, siccome è riuscito a conoscere per la prima volta Cecilia Rodríguez con cui sta insieme da circa quattro anni.

E sicuramente il loro rapporto diventerà uno degli argomenti cardini della trasmissione. Cecilia infatti, proprio in questi giorni, ha fatto dietrofront su un imminente matrimonio con Ignazio: “È l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ma i tempi sono cambiati… Stiamo bene così”.