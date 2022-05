L’isola dei famosi, i tre nuovi concorrenti e l’addio al doppio appuntamento: le ultime novità

Ascolta questo articolo

Fino a questo momento l’edizione attualmente in corso de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, sta andando sopra alle aspettative. Infatti, salvo clamorosi colpi di scena, la finale del programma viene slittata per il mese di giugno, prolungandosi quindi precisamente di altre cinque dirette.

Con lo slittamento della finale, gli autori del reality ambientato in Honduras è corsa ai ripari chiamando tre nuovi concorrenti: Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Luisa De Vitis, la ex fidanzata di Paolo Brosio e fresca partecipante de “La pupa e il secchione show”.

Come riportato testualmente dal sito “TV Blog“, i concorrenti dovrebbero entrare nella diretta di questa sera: “I tre nuovi naufraghi faranno il loro trionfale ingresso nell’Isola dei famosi proprio nella puntata di domani sera (oggi n.d.r) del popolare programma di Canale 5. Vedremo dunque i tre nuovi concorrenti approdare sull’Isola dei famosi domani sera, venerdì 6 maggio 2022, in occasione della nuova puntata di questo popolare programma televisivo”.

Si tratta anche dell’ultima diretta in onda di venerdì, dal momento che sempre “Blogo” anticipa che non andrà più in onda per due volte alla settimana: “Per altro, siamo in grado di aggiungere che quella di domani sera sarà l’ultima puntata del programma che andrà in onda anche di venerdì sera. Dalla prossima settimana infatti l’Isola dei famosi 2022 andrà in onda solo di lunedì e così sarà fino alla fine di questa edizione, serie che si concluerà come noto nel mese di giugno“.

Secondo alcune indiscrezioni Mediaset avrebbe pensato di adottare la strada dell’unica puntata alla settimana già dalla metà di aprile, dal momento che la diretta del lunedì registra spesso ottimi ascolti mentre quella del giovedì, o recentemente di venerdì, non riesce a mantenere il passo.