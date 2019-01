L’Isola dei Famosi: i primi tre nominati sono Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega

Non sono mancate le nomination in questa prima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Il primo televoto porta anche ai primi litigi, dove vediamo protagonisti la Demetra Hampton, che viene accusata di trovarsi in mezzo a un complotto e scoppia a piangere.

L’attrice ed ex modella statunitense è stata nominata, in questa prima puntata, già da sette concorrenti. Il secondo più votato è invece Kaspar Capparoni, mentre Marina La Rosa, essendo la prima pirata di questa edizione, ha dovuto scegliere chi mandare al televoto. L’ex gieffina fa il nome di Taylor Mega, scherzandoci sopra: “Così le faccio fare un paio di settimane, barra tre”.

Le nomination passo per passo

La prima ad essere chiamata per iniziare le nomination è Demetra Hampton, che fa il nome del ballerino Luca Vismara. In seguito tocca a Taylor Mega, che sceglie il nome di Riccardo Fogli. In seguito tocca a Kaspar Capparoni, che prima fa un po’ di polemica, e poi decide di mandare al televoto Aaron Nielsen.

Poi tocca a Youma Diakite, che senza una motivazione valida, fa il nome di Grecia Colmenares. Paolo Brosio invece decide di mandare al televoto Kaspar Capparoni perché lo ritiene uno dei favoriti, ma qui si alza la polemica con Alessia Marcuzzi perché dichiara di non voler mettere nessuno in nomination. In seguito, le sorelle Mihajlovic nominano Demetra, mentre anche l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal nomina Demetra, stessa cosa per Marco Maddaloni che nomina Demetra

Qui la Hampton scoppia in lacrime perché tutti hanno deciso di votarla. Tocca poi ad Aaron Nielsen e anche lui nomina Demetra e la stessa scelta la fa Luca Vismara, Grecia Colmenares e Riccardo Fogli. Infine Sarah Altobello, nomina Kaspar Casparoni. I tre più nominati sono quindi Kaspar Capparoni, Taylor Mega e Demetra Hampton.

Il pubblico, per scegliere il meno preferito, può collegarsi sul sito de “L’Isola dei Famosi” oppure scaricare sui propri smartphone o tablet l’applicazione Mediaset Play. Per utilizzare quest’app occorre registrarsi con il proprio account di Facebook o Gmail, oppure inserire la propria email.