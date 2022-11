L’isola dei famosi, i primi sette nomi che potrebbero far parte del cast

Ascolta questo articolo

Attualmente gli sforzi della rete di Pier Silvio Berlusconi sono tutti concentrati sulla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in cui proprio un paio di settimane fa è stato confermato lo slittamento della finale per il mese di aprile 2023.

Intanto per il “GF Vip” non sono escluse ulteriori sorprese poiché, secondo le ultime indiscrezioni, gli autori starebbero cercando degli altri vipponi per completare definitivamente il cast. Il nome più caldo è Milena Miconi, l’ex volto del “Bagaglino” ed eterna rivale di Pamela Prati, ma nella Casa dovrebbe entrare anche un volto proveniente dal trono over di “Uomini e Donne”.

Le ultime indiscrezioni su “L’isola dei famosi”

Intanto in casa Mediaset si starebbe lavorando anche per cercare di convincere i primi nomi ad accettare un’avventura a “L’isola dei famosi“. La prima puntata, salvo ripensamenti, dovrebbe esserci nella giornata del 5 aprile, pochi giorni dopo la finale della settima edizione del “GF Vip”.

Come riportato dal settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, gli autori del programma sarebbero già in trattativa con sette concorrenti: Veronica Cozzani, famosa per essere la madre dei fratelli Rodríguez; Dayane Mello, già vicina quest’anno per prendere parte alla settima edizione del “GF Vip”; Pamela Prati, fresca eliminata dal reality condotto da Signorini; Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi; la vincitrice della prima edizione del “GF Vip” Alessia Macari e infine Luca Di Carlo, quest’ultimo soprannominato come l’avvocato del diavolo, conosciuto soprattutto per aver difeso Cicciolina che è riuscita così a riottenere la custodia del figlio Ludwig Maximilian Koons.

Oltre alla riconferma ricevuta per Ilary Blasi come conduttrice della trasmissione, al momento si sta lavorando per sostituire Nicola Savino passato a TV8. Il favorito per prendere il suo posto è Alvin, che lascerebbe però un buco da inviato in Honduras.