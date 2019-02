L’Isola dei Famosi: i primi malintesi tra i naufraghi

La fame inizia a farsi sentire tra i naufraghi de “L’Isola dei Famosi“. Durante il daytime del 7 febbraio 2019, i concorrenti che fanno parte del gruppo della “ciurma” iniziano ad avere i primi malumori. Alcuni infatti non hanno preso benissimo la spartizione del riso fatta dai “pirati”.

Questi ultimi hanno infatti il diritto di poter decidere la spartizione del riso, e questo ha fatto nascere il malcontento tra i vip della “ciurma”. La prima a lamentarsi di questa vicenda è Marina La Rosa: “Credo non sia possibile che Maddaloni e Capparoni ci abbiano mandato quel poco riso… Se dovesse arrivare meno riso anche oggi, prenderemo sicuramente dei provvedimenti”. L’ex gieffina ha però dichiarato di voler continuare a lavorare per il riso.

Quello più deluso per questa vicenda è Stefano Bettarini. L’ex calciatore ha dichiarato infatti che non vale la pena a lavorare per ricevere una ricompensa così misera: “Se dovesse arrivare poco riso, non mi metto più a girare per far avere del mangiare a loro”. Tuttavia, grazie al suo compleanno, i naufraghi hanno ricevuto un cocomero per prendere un po’ di energia.

La prima love story in Honduras

In questi ultimi giorni si è parlato molto di una storia d’amore tra Sarah Altobello e Yuri Rambaldi. Yuri e Sarah si sono isolati dal resto dei compagni per una chiacchierata. Il ragazzo però, durante una confidenza con Giorgia Venturini, ammette di avere una fidanzata.

La stessa cosa, come possiamo vedere dal daytime, viene ripetuta da parte di Yuri durante una chiacchierata con Luca Vismara. Tuttavia, durante un confessionale, Rambaldi afferma che la sosia di Melania Trump ha alcune caratteristiche del suo prototipo di donna. Sarah Altobello invece non ha mai nascosto di provare un sentimento per il giovane.