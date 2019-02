L’Isola dei Famosi: i naufraghi restano senza cibo ma Sarah Altobello porta dei ricci di mare

L’avventura dei naufraghi a “L’Isola dei Famosi” non è iniziata nel miglior dei modi. Infatti, nei giorni scorsi i concorrenti di questa edizione del reality show di Canale 5 hanno dovuto combattere contro una forte tempesta. Questo fenomeno naturale ha però tolto, ad entrambi i gruppi, sia la capanna che il fuoco.

E purtroppo, neanche la pesca ha portato i risultati sperati, poiché il mare in questi giorni è molto agitato. A pagarne di più le spese per questa assenza di cibo è “L‘Isola della Ciurma“, dove nell’ultimo daytime del 30 gennaio abbiamo potuto ascoltare come già non hanno le forze necessarie. L’unica a combattere per il gruppo è Sarah Altobello, poiché quest’ultima ha pescato dei ricci di mare.

La pesca di Sarah Altobello

Sarah Altobello, conosciuta per essere la sosia di Melania Trump, ha pescato, e successivamente mangiato, dei ricci. È rimasta molto felice del bottino conquistato, sottolineando con orogoglio le sue origini baresi. Tuttavia, non tutti i suoi compagni di viaggio hanno avuto il suo stesso entusiasmo.

Con queste parole, riporta da “Blogo”, Sarah Altobello ha mostrato tutto il suo entusiasmo durante la chiacchierata con Grecia Colmenares: “È un frutto di mare e, quindi, si mangerà. […] Io sono barese, senti a me… Noi a Bari, i ricci li mangiamo così… Non sai quanto costa un riccio!” e nel confessionale ha dichiarato di aver ritrovato delle nuove forze grazie a questi ricci di mare.

Il judoka Marco Maddaloni ha invece fatto vedere a Sarah Altobello che i suoi ricci di mare non erano così sostanziosi come proclamava lei. Per questo motivo, dinanzi alla telecamera, si è sfogata nei confronti della sosia di Melania Trump: “Mi dicevano ‘Tanto sono vuoti, te li mangi tu!’. Non ho visto un’integrazione, ho visto solamente un po’ di puzza sotto il naso”.