"L’isola dei famosi", i naufraghi contro Miryea Stabile: "È una bugiarda"

Nel corso dell’ultima puntata de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 29 aprile su Canale 5, Miryea Stabile rivela che in Honduras si sono formati dei piccoli gruppi pronti a fare delle strategie per mandare in nomination il personaggio a loro meno gradito.

Questa affermazione viene confermata anche da Ilary Blasi, in cui durante l’ultima puntata dichiara di essere stata rassicurata da Miryea di aver sentito dei naufraghi parlare di loro per mandare al televoto Gilles Rocca. Ovviamente da parte loro arriva una secca smentita, ma Tommaso Zorzi ‘stufo’ dei loro giochetti inizia ad attaccarli, affermando di non avere nulla contro le strategie ma vorrebbe solamente che i vip si prendessero le loro responsabilità.

Miryea Stabile attaccata dal gruppo

Come riportato dal sito “Isa & Chia” i naufraghi non hanno preso benissimo le esternazioni dell’ex pupa e per questo motivo, dopo la puntata, si sono scagliate contro di lei. Angela Melillo rivela di essere molto arrabbiata nei confronti di Miryea, mentre Francesca Lodo ci va ancora giù pesante: “Ci hai fatto passare per delle bugiarde, come se ogni volta per le nomination ci mettessimo d’accordo”.

Pure Gilles Rocca va contro Miryea: “Sei bugiarda, posso chiederti di non rivolgermi mai più la parola fino a quando starò qua?” per poi aggiungere dinanzi alle telecamere: “Per me Miryea non esiste più, dietro la sua finta ingenuità si nasconde un’abile stratega”.

Fortunatamente ottiene l’appoggio del gruppo degli arrivisti, che immediatamente la consolano dopo gli attacchi ricevuti in precedenza. Per Simone “Awed” Paciello, Miryea non avrebbe nessun motivo per inventarsi una frase simile, mentre Matteo Diamante aggiunge: “Nel momento in cui la verità è palese non possono continuare ad andare contro di lei“. Oramai tra i primitivi, in cui si è aggiunto negli ultimi giorni Ignazio Moser, e gli arrivisti non scorre buon sangue e quasi sicuramente possono nascere delle dinamiche interessanti in futuro.