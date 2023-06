L’Isola dei Famosi, i favoriti secondo i bookmakers

Mancano poco più di 24 ore per la finale de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Oltre a Pamela Camassa, nella giornata di venerdì sono stati proclamati altri cinque finalisti: Marco Mazzoli, Alessandra Drusian (che attualmente vive distaccata dal gruppo), Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone.

Purtroppo invece nella diretta di venerdì hanno dovuto salutare Helena Prestes, che ha perso al televoto contro Gian Maria Sainato. Quest’ultimo però non ha avuto comunque molta fortuna, poiché successivamente perde a un’altra nomination questa volto contro Cristina Scuccia e Alessandra Drusian, l’altra metà dei Jalisse.

Il favorito per la vittoria finale per i bookamers

Ovviamente le quote dei bookamers non equivalgono alla certezza più assoluta, ma danno comunque una idea su chi possa davvero essere il favorito per la vittoria finale de “L’isola dei famosi”. Prendendo come esempio “Eurobet“, anche se la differenza con gli altri portali cambia di pochissimo, il vero favorito per vincere la diciassettesima edizione del reality è Marco Mazzoli.

Il conduttore de “Lo Zoo di 105” viene quotato solamente a 1.25 volte la posta, distaccandosi nettamente dagli altri naufraghi. Difatti l’altra probabile vincitrice per il bookmaker sarebbe Pamela Camassa a 4.25, seguita da Cristina Scuccia a 5.00, Alessandra Drusian a 6.00 e infine Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero sono posizionati all’ultima posizione a 7.50.

Effettivamente Marco Mazzoli è il favorito su praticamente tutti i sondaggi, quindi non sorprende più di tanto queste quotazioni. Va comunque sottolineato che non tutti credono alla sincerità del conduttore radiofonico, ove tra le più severe ritroviamo Vladimir Luxuria che nel corso della semifinale ha lanciato una frecciatina piuttosto importante: “Una persona che fino all’ultima puntata ne ha dette di ogni contro lei (riferendosi a Helena Prestes n.d.r) e improvvisamente era lì ad abbracciarla, vuoi accarezzare lei per graffiare Andrea, sai bene che il nemico più acerrimo di lei è proprio lui”.