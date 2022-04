L’isola dei famosi, i Cugini di Campagna denunciano il programma dopo la squalifica di Silvano: "Non è stato blasfemo"

Silvano Michetti la scorsa settimana è stato squalificato da “L’isola dei famosi“, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il cantante, come riportato da alcuni video pubblicati dai fan su Twitter, viene definitivamente allontanato dal programma dopo una frase blasfema.

La band di cui fa parte, cioè i Cugini di Campagna, non sono convinti della decisione presa dagli autori e hanno deciso di denunciare il programma. Con una lunga lettera pubblicata sul sito de “La Repubblica“, Ivano Michetti chiede immediatamente il reintegro di Silvano dal momento che avrebbe detto soltanto “Santo Dio”.

I Cugini di Campagna contro “L’isola dei famosi”

“In relazione alle notizie apparse sui media” scrive in questo comunicato Ivano su “La Repubblica“: “Circa l’espulsione di mio fratello, Silvano Michetti, dal format Isola dei famosi per un’asserzione pronunciata al momento dell’arrivo sull’isola, definita nel comunicato rilasciato da Mediaset come ‘blasfema’, intendo precisare quanto segue: l’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio’. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia“.

Proprio a causa della mancanza di blasfemia nella nota viene sottolineato che manca il presupposto legale per squalificare Silvano dalla trasmissione e Ivano, insieme alla sua band, chiede il suo reintegro in Honduras: “Ho già dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi”.

Difficilmente però gli autori ritorneranno dietro da questa decisione, poiché le prove contro Silvano sono piuttosto chiare e schiaccianti. Tra l’altro Nick Luciani, l’altro componente dei “Cugini di Campagna” sbarcato in Honduras, attualmente è in coppia insieme a Blind e il suo stesso amico, interpellato su questa vicenda, ammette che ha sbagliato a dire quella esclamazione in diretta TV.