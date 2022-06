L’isola dei famosi, i consigli di Nicolas Vaporidis a Mercedesz Henger: "Per conquistare Edoardo devi tirartela di più"

Ascolta questo articolo

I sentimenti di Mercedesz Henger nei confronti di Edoardo Tavassi, entrambi concorrenti dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi, diventano sempre più importanti. Fino a questo momento la figlia di Eva non è riuscita ancora a conquistare il cuore del suo amico, ma la naufraga sta facendo di tutto per riuscirci.

Intanto dei piccoli progressi sono stati fatti, dal momento che Edoardo durante l’ultima diretta del reality show andata in onda nella giornata di lunedì, ha dichiarato di aver messo da parte ogni tipo di rancore nei suoi confronti affermando di essersi allontanato dai pregiudizi avuti nei primi giorni.

I consigli di Nicolas Vaporidis a Mercedesz Henger

Come riportato testualmente dal sito “Leggo”, Nicolas ha deciso di dare un po’ di consigli a Mercedesz per provare a convincere Edoardo: “Te la devi tirare, come te lo devo dire? Non si desidera mai ciò che è facile da ottenere. Non è che ti devi trasformarti in una stro**a, però quel pizzico di incertezza… Se hai una strada per uscire dalla friendzone è quella. Non è continuando a rassicurare che tu ci sei, che tu lo vuoi. L’uomo è come una bestia, un cacciatore, l’istinto di un predatore. Inseguire chi scappa… Spesso neanche ti nota se stai fermo”.

E, come rivelato dalla diretta interessata nel confessionale, Mercedesz parla dei consigli ricevuti dall’attore: “Nicolas si è sentito in vena di darmi dei consigli, le istruzioni per non essere una sottona. La prima regola è, se non erro, devo tirarmela di più… Secondo Nicolas la dignità l’ho già persa da qualche parte, quindi, perché non provare questa me stessa più trattenuta”.

Nonostante i consigli, la strada di Mercedesz per conquistare il cuore di Edoardo resta ancora in salita. Molto probabilmente i due cominceranno a prendere le prime confidenze dopo la loro avventura in Honduras, ma comunque la naufraga ha iniziato il suo corteggiamento già da queste settimane.