L’isola dei famosi, Guendalina Tavassi abbandona il reality

Durante la puntata del 23 maggio de “L’isola dei famosi“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi, i telespettatori assistono al ritiro di Guendalina Tavassi, una delle naufraghe più amate di questa edizione del reality insieme al fratello Edoardo.

Secondo le ultime indiscrezioni i motivi dietro a questo addio derivano dalla scarcerazione di Umberto D’Aponte, ex compagno di Guendalina, finito dietro alle sbarre in seguito la denuncia per maltrattamenti da parte dell’attuale naufraga che ai tempi ha raccontato e documentato le aggressioni, sottolineando come spesso il tutto sia avvenuto dinanzi ai loro figli.

L’addio di Guendalina Tavassi

Come riportato testualmente dal sito “Davide Maggio“, Ilary Blasi le ha provate tutte a convincerla a rimanere in Honduras, provando a farla parlare anche con il papà, ma Guendalina non cambia idea. L’ex volto di “Uomini e Donne” infatti rivela di dover abbandonare il gioco per restare insieme ai propri figli, facendo così capire di essere stata avvisata dagli autori sullo scarceramento del suo ex compagno.

“Ilary io e te ne avevamo parlato” afferma Guendalina che poi aggiunge: “Sapevi bene che ho delle cose urgenti, di forza maggiore, dove devo assolutamente tornare e risolvere. E i miei bambini mi stanno aspettando. Ho il compleanno anche di Gaia dei 18 anni, non posso mancare. Sarei voluta rimanere qui con tutto il cuore, ma non posso proprio. Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli”.

Il fratello condivide al 100% la decisione presa da Guendalina, rivelando che se non ci fossero stati problemi la sorella sarebbe rimasta. Tuttavia, nonostante questo addio, Edoardo decide di rimanere comunque in Honduras e continuare la propria avventura nel gioco.