L’Isola dei Famosi, gli opinionisti a Mattino Cinque si scagliano contro Soleil: "Sembra di vedere Temptation Island”

Soleil Sorge sembra aver instaurato un rapporto molto particolare con Jeremias Rodriguez in Honduras tanto da far intendere che i due stiano partecipando ad un reality tutto loro ma soprattutto dove gli altri naufraghi sembrano non esistere. Dopo essersi regalati tenerezze ed effusioni molto hot durante la loro permanenza sull’Isla Bonita la stessa ex di Luca Onestini ha ammesso di essere stata travolta da un’onda di emozioni fortissime.

A tal proposito Soleil è anche rimasta molto stupita di aver trovato, all’interno del reality, una persona come Jeremias e proprio di questo si è parlato anche nella puntata di Mattino Cinque in onda oggi 21 febbraio 2019. A lanciare la prima battutina su quanto è successo ieri sera durante la diretta de L’Isola dei Famosi è proprio il direttore di Spy che di gossip sembra intendersene moltissimo.

“Sembra di vedere Temptation Island 2…” ha chiosato infatti Massimo Borgnis sottolineando quanto secondo lui i due non siano sinceri fino in fondo. Anche secondo l’opinionista Augusto De Megni, Jeremias ha lanciato la rete pronto a raccogliere tutti i pesci possibili e perchè non prendere all’amo proprio Soleil.

Anche durante la puntata de L’Isola dei Famosi in onda ieri 20 febbraio 2019, la stessa conduttrice Alessia Marcuzzi ha voluto ironizzare su questa nuova coppia mostrando alcune immagini de l‘Isla Bonita e dichiarando “Diciamo che l’avete battezzata in tutti i sensi!” senza mancare di stuzzicare l’ex di Luca Onestini riguardo le presunte avances di Jeremias nei confronti di Ariadna Romero.

Molti telespettatori continuano a puntare il dito contro la nuova coppia honduregna che, a quanto pare, non convince nessuno. I due sembrano aver pianificato tutto ancora prima di partire per l‘Isola dei Famosi e questo atteggiamento non è per nulla piaciuto agli utenti che nei giorni scorsi si sono riversati sui social per commentare negativamente sia Jeremias che Soleil.