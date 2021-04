L’isola dei famosi, gli ascolti calano e nell’ultima puntata viene toccato il punto più basso nei dati Auditel

La quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, stenta a decollare. Questo flop viene condizionato anche dai numerosi infortunati, siccome al momento hanno dovuto abbandonare svariati concorrenti tra cui Elisa Isoardi, Brando Giorgi e l’ultimo Paul Gascoigne.

Ovviamente gli autori sono corsi al riparo e, come mostrato nella puntata del 22 aprile, sono stati chiamati altri volti per cercare di dare una marcia in più a questa edizione. In Honduras dovrebbe sbarcare pure Ignazio Moser, anche se secondo le ultime indiscrezioni non sarebbe riuscito a prendere l’aereo che, dal Messico, avrebbe dovuto portarlo in Honduras.

L’attuale flop de “L’isola dei famosi”

La puntata di ieri, in campo Auditel, è stato un mezzo disastro. La trasmissione ha infatti registrato solamente 2.838.000 spettatori con uno share del 16.90%, battendo quindi il suo record negativo della nona puntata in cui riuscirono a ottenere 2.942.000 di telespettatori e il 17.12% di share. Sono invece lontani i numeri dell’esordio stagionale (3.602.000 spettatori e lo share al 21,68%).

Nella giornata del 22 aprile ha perso ampiamente contro Rai 1, siccome la serie televisiva “Un passo dal cielo” di Enrico Oldoini con protagonisti Francesco Neri, Vincenzo Nappi e Huber Fabricetti ha ottenuto 4.952.000 milioni di telespettatori con uno share del 21,63%.

Il flop de “L’isola dei famosi” viene spiegato anche da Iva Zanicchi che, intervistata nel format “A casa chi” a poche ore dall’ultima puntata, ha accusato i naufraghi di essere poco bravi a creare delle dinamiche interessanti: “Noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente”.