"L’isola dei famosi", Giulia Salemi e Cecilia Rodirguez attaccano la produzione

L’edizione in corso de “L’isola dei famosi” non è mai decollata del tutto e nonostante si avvii alle battute finali, le critiche non mancano di certo. Per il primo anno abbiamo visto Ilary Blasi alla conduzione. Forse la vera unica promossa al timone di una barca che ha coinvolto un cast non proprio dei migliori. Le dinamiche non convincono e i naufraghi sono sempre più scialbi. Ormai anche stanchi di patire la fame.

L’ingresso di Ignazio Moser, tanto voluto, non è servito a granché. Come se non bastasse, gli attacchi dall’esterno piovono, non ultimi quelli arrivati da Cecilia Rodirguez e Giulia Salemi, rispettivamente fidanzata di Moser e figli di Fariba. Seppur esterne alle dinamiche di gioco, Giulia e Cecilia fanno la loro parte in studio e si parla tanto di loro.

Nello specifico, le due hanno aspramente criticato la produzione dopo le dinamiche dell’ultima puntata e non solo. In realtà le dinamiche di gioco in generale, sono fonte di protesta. Il fatto che nessuno possa lasciare l’isola se non per propria volontà, fa storcere il naso a molti. Dopo essere stati eliminati al televoto, si finisce in un’altra isola e l’avventura continua qualora l’eliminato di turno lo desideri.

A tal proposito, la Salemi su Twitter ha dichiarato: “Momento critica: cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?“. Riportando un po’ quella che è la voce di molti telespettatori. Per quanto riguarda invece la sorella di Belen, il fatto che durante l’ultima puntata Ignazio sia finito in nomination, nonostante fosse in lizza per diventare leader, questo a Cecilia non è andato proprio giù.

“Volevo parlare un po’ con voi cosa ne pensavate di questa puntata, abbastanza ingiusta, perché non si è mai visto nella storia de L’Isola dei Famosi che un leader vada in Nomination. Io a questo punto se fossi stata una di loro non avrei fatto nessuna prova. Perché se uno spende tutte queste energie per poi finire in nomination“, questo lo sfogo della Rodriguez nelle sue storie Instagram.

La Salemi si è schierata, a sua volta, dalla parte di Cecilia. Giulia ha trovato assurdo il fatto che nonostante la squadra di Moser avesse vinto una prova tanto complicata, il suo leader sia comunque finito in nomination. La situazione sembra farsi pesante e chissà che gli addetti ai lavori non decidano di correggere il tiro almeno in questo finale di edizione.