Giulia Salemi, in queste settimane, ha provato in ogni modo a difendere la madre, Fariba Tehrani, sui propri canali social. L’italo persiana infatti è una delle naufraghe più attaccate, e spesso si è resa protagonista di duri scontri, per citarne alcuni, con Ubaldo Lanzo e Valentina Persia.

Al momento Fariba resta una delle favorite per andare il più avanti possibile a “L’isola dei famosi”, siccome può godere proprio dei fan della figlia. Giulia sta cercando in ogni modo a spingere la madre ad andare il più avanti possibile nella trasmissione e, anche nell’ultimo televoto, riesce a vincere in maniera abbastanza agevole contro Vera Gemma.

Le parole di Giulia Salemi

La Salemi è sbarcata negli studi di Canale 5 con il solo obbiettivo di difendere la madre dagli ultimi attacchi ricevuti da un esiguo gruppo formatosi in Honduras. Giulia, nonostante vede la madre debole sia fisicamente che mentalmente, ha voluto incoraggiarla invitandola a reagire ed a rimanere il più a lungo possibile nel programma.

Successivamente, come riportato testualmente dal sito “Chedonna”, Giulia inizia ad attaccare gli altri naufraghi: “Si è superato il limite dell’educazione. Il rispetto è la base. Il limite dell’educazione. Quando si supera l’asticella che lede la dignità di mia madre come essere umano non andiamo bene. Con mia madre si sta palesando la dinamica del branco contro di lei, mi sembra chiaro e deve essere chiaro a tutti. È intollerabile e inaccettabile questa situazione”.

Lo scontro con Valentina Persia

Giulia poi parla del brutto gesto di Paul Gascoigne, che nelle settimane scorse si è pulito il sedere con una sua foto prima di abbandonare la trasmissione a causa di un infortunio, e poi dell’imitazione di Valentina Persia, accusando la cabarettista romana di aver fatto una rifacimento di cattivo gusto.

Valentina, che non si nasconde mai dietro a un dito, ha voluto ribattere a tutte le accuse di Giulia: “Io non ho fatto un’imitazione dicendo che è iraniana. Io faccio l’imitazione di tutti con l’intercalare della voce. Nessuno ha parlato di Iran, non mi mettere parole in bocca. Ho solo imitato la cadenza, metti un po’ di ironia nella vita che vai avanti”. L’ex gieffina però si dichiara ancora contraria alla comicità della Persia, rivelando che ormai le battute degli anni ’90 non fanno più ridere.