"L’isola dei famosi", Giulia Salemi critica il regolamento

In un modo o nell’altro Giulia Salemi prova sempre a dare un piccolo sostegno alla madre Fariba Tehrani, attualmente concorrente della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi su Canale 5.

Difatti molti fan club di Giulia Salemi, seguita tra l’altro da migliaia di persone, stanno sostenendo con tutte le loro forze il percorso di Fariba in Honduras, e le vittorie nelle ultime nomination ne sono una prova. La fidanzata di Pierpaolo poi in queste settimane è stata ospite negli studi di Mediaset, in cui ha voluto difendere la mamma dalle critiche piovute dagli altri naufraghi.

Giulia Salemi critica il regolamento del programma

Nell’ultimo televoto sono andati in nomination dei personaggi molto amati dal pubblico: Emanuela Tittocchia, Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò e Valentina Persia. Il televoto però decide di eliminare la Tittocchia, che quindi può raggiungere Francesca Lodo e Beatrice Marchetti a Playa Imboscadissima. L’ex opinionista di Barbara D’Urso ha ringraziato Ilary Blasi per questa seconda opportunità, decidendo tuttavia di voler ritornare in Italia dalla sua famiglia.

Intanto Giulia Salemi, poco prima della scelta di Emanuela Tittocchia, ha voluto attaccare duramente il regolamento de “L’isola dei famosi”. Per lei infatti è talmente giusto dare una seconda chance a un concorrente eliminato dai telespettatori: “Momento critica #isola Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce? @#$%^&**(!) Cit. Salvate questo tweet per memoria futura”.

In molti hanno sostenuto il commento di Giulia, rivelando che da oggi a causa di questa forte presa di posizione difficilmente verrà invitata nuovamente dagli autori per essere ospite in studio. Altri però ricordano che la conduttrice di “Salotto Salemi”, durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, ha vissuto una situazione molto simile.