L’Isola dei Famosi, Giorgia Venturini vuole essere eliminata: "Non ho forze"

La produzione de “L’Isola dei Famosi” deve combattere con un nuovo concorrente che vuole abbandonare il reality show. Fino a questo momento, la trasmissione ha dovuto sopperire all’abbandono di Francesca Cipriani, della modella Youma Diakite e dell’espulsione di John Vitale, anche se quest’ultimo non è mai stato un naufrago a tutti gli effetti. Pure Yuri Rambaldi, eliminato nell’ultima puntata in onda su Canale 5, aveva più volte detto di voler abbandonare il gioco.

Giorgia Venturini, che abbiamo potuto conoscere proprio durante il format di “Saranno Isolani“, ha dichiarato durante una chiacchierata con Jo Squillo di non avere più le forze di andare avanti a “L’Isola dei Famosi“. Quindi, nel corso della conversazione, sembra che faccia un vero e proprio appello al pubblico da Casa per essere lei la prossima eliminata, poiché si trova al televoto con Luca Vismara e Marco Maddaloni.

Le parole di Giorgia Venturini

Proprio per le sue condizioni fisiche, nell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, la ragazza dalla maggior parte dei naufraghi, poiché in molti non vedono il lei la giusta energia e motivazione giuste per continuare questa ardua avventura. Giorgia Venturini non sembra aver fatto una piega, confermando il parere degli altri ragazzi a Jo Squillo.

Le sue parole infatti sembrano indicare a una resa: “Non c’ho forze, infatti faccio tutto molto rallentato. Con me in nomination ci sono persone che invece meritano di andare avanti ed è giusto che esca io. Non mi sento bene. Non mi sento né bene fisicamente né bene psicologicamente, quindi temo che sia giunta probabilmente l’ora di lasciare questa Isola”

La ragazza, fino a questo momento, sembrava essere la maggior indiziata per uscire dal prossimo televoto de “L’Isola dei Famosi“. Con questo appello, la sua eliminazione è ancora più quotata, con il pubblico da casa che potrebbe accontentare Giorgia a ritornare in Italia dalla sua famiglia.