L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca rifiuta la prova ricompensa: "Solo con la mia donna". La Lodo in lacrime

La decisione di Gilles Rocca ha fatto molto discutere e ha lasciato interdetta anche la stessa Ilary Blasi che in tutti i modi ha cercato di far cambiare idea al naufrago, ma andiamo con ordine. Durante la diretta de “L’Isola dei Famosi” andata in onda ieri 26 aprile in prima serata su Canale 5, Gilles Rocca avrebbe dovuto effettuare una prova ricompensa con la naufraga Francesca Lodo.

A concorrere le coppie formate da Awed e Manuela Ferrera, Matteo Diamante e Vera Gemma, Gilles Rocca e Francesca Lodo. La prova consisteva nello scambiarsi un bacio in apnea e il premio sarebbe stata una cena a lume di candela con una deliziosa amatriciana.

La decisione di Gilles Rocca lascia tutti a bocca aperta

“No Ilary non la faccio“, con queste poche parole Rocca ha infranto il sogno della Lodo di poter degustare un piatto a pochi passi da lei che tanto l’avrebbe aiutata per continuare il suo duro percorso su l’Isola. Francesca, sbalordita, non poteva credere alle sue orecchie, ma ormai la decisione Gilles l’aveva presa ed è stato irremovibile. A niente sono valsi i tentativi della Blasi di fargli cambiare idea: “Scusa ma non ha senso quello che dici, si tratta di un gioco” ha fatto notare alquanto innervosita la conduttrice.

“Non ho voglia di farla, la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita”, ha cercato di spiegare Rocca, riferendosi alla compagna Miriam Galanti, e ha proseguito:“Non sono su un set, se non ho un copione non riesco a recitare. Venite voi se volete. Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa, ma sono io che non sto bene”.

La reazione della Lodo è stata di grande sconforto, arrivando anche alle lacrime pensando a quel piatto di pasta che non potrà mangiare, anche se cerca in tutti i modi di comprendere la decisione del collega: “Non ce l’ho con Gilles, capisco quale possa essere la reazione di una donna a casa, ma stavolta mi rode veramente il c*lo a vedere quel piatto e non poterlo mangiare”. Anche nello studio di Canale 5 gli opinionisti sono rimasti esterrefatti, tanto che Tommaso Zorzi pensando di avere il microfono chiuso ha commentato, infastidito: “È insopportabile“, riferendosi al comportamento proprio di Gilles Rocca.