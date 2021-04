"L’isola dei famosi", Gilles Rocca è stato poco bene ma resta in Honduras. Rosolino commenta: "È un leone"

Durante la tredicesima puntata de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, la trasmissione stava rischiando di perdere un altro pezzo importante. Il primo allarme inizia con un messaggio dell’inviato Massimiliano Rosolino, in cui annuncia che Gilles Rocca durante la settimana non si è sentito molto bene.

A quanto pare però, nonostante le condizioni non del tutto eccezionali, Rosolino afferma che il naufrago vuole rimanere ancora in Honduras e si loda con lui per la determinazione che ci sta mettendo in questa avventura: “Gilles oggi non è stato bene, ma è un leone e non molla mai”.

Il messaggio della fidanzata Miriam Galanti

Ilary Blasi, in ansia per le condizioni di Gilles Rocca, gli chiede immediatamente delle sue condizioni fisiche. L’attore fortunatamente, tranne per un po’ di fatica a causa anche dal fatto che in Honduras si mangia poco o nulla, rassicura tutti affermando di sentirsi bene. Il pensiero di Gilles però va subito nei confronti di Miriam Galanti, la fidanzata di cui parla tanto durante la settimana a “L’isola dei famosi”.

Addirittura durante la scorsa puntata di lunedì Rocca ha rinunciato alla prova ricompensa, che consisteva nel dare un bacio a Francesca Lodo in apnea, per non mancare di rispetto a Miriam. Approfittando delle parole di Gilles, che inizia a parlare della sua ragazza, Ilary Blasi ci tiene a calmarlo: “Stai tranquillo, Miriam è nel tuo cuore, tu nel suo. Lei è impegnata per motivi di lavoro”.

A far tornare il sorriso a Rocca è stato Giovanni Ciacci, ospite della puntata, che gli ha riportato un messaggio del tutto inaspettato scritto proprio da Miriam: “Gilles ti penso tanto, mi manchi e stai tranquillo, io sono sempre qui“. Un messaggio davvero importante per il naufrago, che ha sicuramente trovato un motivo in più per restare in Honduras nonostante tutte le difficoltà del momento.