"L’isola dei famosi", Gilles Rocca attacca Tommaso Zorzi: "Hai fatto solo il GF Vip"

Nell’ultima puntata de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi nella giornata del 4 aprile, c’è stato un duro scontro tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. L’attore romano apre la sua discussione parlando del suo stato di salute, che hanno già preoccupato in molti a causa di un malessere vissuto la scorsa settimana.

A quanto pare nel corso delle settimane le sue condizioni sono peggiorate sempre di più, con Gilles Rocca che ha manifestato ai suoi compagni di viaggio di voler abbandonare il reality show. Durante la puntata Tommaso Zorzi commenta questa vicenda, ricevendo una durissima frecciatina proprio dall’attore.

Il faccia a faccia

L’astio di Tommaso Zorzi nei confronti di Gilles è nato durante la scorsa settimana, quando proprio l’attore ha chiesto di essere mandato in nomination. Gli altri hanno immediatamente negato questa voce, mentre l’unica a confermare il tutto è Miryea Stabile, con l’ex pupa che è stata praticamente emarginata dal gruppo. L’opinionista nel parlare di questo argomento non critica le strategie in generale, ma ammette di apprezzare poco chi fa un determinato gioco per poi nascondersi.

Zorzi quindi rinfaccia nuovamente l’attacco subito ingiustamente da Miryea, ricevendo una secca risposta da Gilles: “Tommaso, scusami, ma se al Grande Fratello avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?”. L’influencer gli chiede perché ritorna sempre sull’argomento del “GF Vip” e lui risponde: “Hai fatto solo quello. Solo like e follower, che cosa hai fatto tu?”.

Tommaso, visibilmente infastidito dalle dichiarazioni, chiede a Gilles cosa avrebbe fatto nella sua carriera prima de “L’isola dei famosi”. Quindi, l’ultimo eliminato, rispondendo a Zorzi dichiara: “Ho fatto dei film, vatti a documentare con Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi”. Lo scontro si accende sempre di più con il passare dei minuti e Ilary Blasi insieme all’inviato Massimiliano Rosolino sono costretti a placare la forte tensione.