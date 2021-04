Nella dodicesima puntata de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi e andata in onda nella giornata del 26 aprile su Canale 5, i telespettatori hanno assistito al rifiuto di Gilles Rocca nell’ultima parte della prova ricompensa. Il naufrago doveva semplicemente baciare, in apnea, la compagna di squadra, Francesca Lodo.

L’attore ha però rifiutato questa proposta, rivelando di non sentirsela a baciare un’altra donna siccome è già fidanzato con Miriam. Per questo motivo, oltre a scontrarsi con la conduttrice, getta nello sconforto Francesca Lodo che, una volta andata in Palapa, scoppia in lacrime per non essere riuscita a vincere un piatto di spaghetti all’amatriciana.

Il rifiuto di Gilles Rocca

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Gilles dichiara: “No Ilary non la faccio. Non sono su un set, se non ho un copione non riesco a recitare. Venite voi se volete. Io ho fatto tanti film con scene di sesso importanti, qui non c’è l’integrità mentale. Io sono fragile”.

Ilary Blasi resta basita dalla risposta del naufrago, siccome non si sarebbe mai aspettato un suo “no” dinanzi a una ricompensa così importante sia per lui che per Francesca Lodo: “Dovevi fare una prova, dare un bacio in apnea. Mica scalare una montagna. Non capisco a quale stabilità mentale ti stai riferendo. Non ha senso quello dici“.

L’ex letterina di Gerry Scotti ci resta inevitabilmente male, seppure cerca di comprendere le ragioni di Gilles per aver detto di no: “Non ce l’ho con Gilles, capisco quale possa essere la reazione di una donna a casa, ma stavolta mi rode veramente il c*lo a vedere quel piatto e non poterlo mangiare”.

Proprio durante la prova ricompensa Gilles si è reso protagonista di un’altra vicenda commentata in maniera molto negativa sui social. Il naufrago infatti ha alzato più volte la voce con i suoi compagni di squadra, venendo poi accusato da Tommaso Zorzi di essere molto aggressivo.