L’Isola dei Famosi: Gianfranco Vissani potrebbe far parte del reality show

L’anno prossimo su Canale 5 andrà in onda una nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Poiché manca poco più di un mese, nelle ultime settimane sul web stanno circolando numerose voci di chi possa partecipare al programma, ma senza nessun tipo di conferma.

La conduttrice tuttavia, in una intervista rilasciata nella trasmissione “CR4 – La Repubblica delle Donne” di Piero Chiambrietti, rivela che gli autori hanno fatto le loro scelte: “Abbiamo già scelto tutti i concorrenti. Però non posso dirvi nemmeno un nome, non posso spoilerare. L’isola parte il 24 gennaio, mentre Saranno Isolani partirà l’8 gennaio”.

Uno chef nel cast de “L’Isola dei Famosi”

Secondo il sito “TV Blog“, tra i probabili naufraghi di questa tredicesima edizione del reality show potrebbe esserci Gianfranco Vissani. Quest’ultimo è conosciuto al pubblico anche per essere gastronomo, scrittore, ristoratore, critico e conduttore televisivo italiano, mentre negli ultimi anni ha avuto il ruolo di “giurato settimanale” nella trasmissione “La prova del Cuoco” su Rai 1.

Questo è ciò che scrive “TV Blog“: “Si tratta di un personaggio di ‘grande peso’ ed il suo contributo nella nuova edizione dell’isola potrebbe rivelarsi determinante, sopratutto per il sostentamento dei suoi compagni di avventura. Stiamo parlando del grande chef Gianfranco Vissani, che potrebbe dunque portare la sua opera di cuoco nella prossima edizione del reality show targato Magnolia, facendo la gioia dei concorrenti del programma condotto da Alessia Marcuzzi”

Per la tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi” potremo trovare nel cast l’ex membro dei “Pooh” Riccardo Fogli, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares, l’ex inviato della trasmissione Alvin, Taylor Mega, Dennis Fantina e Nicoletta Larini. Molto vicini sembra esserci anche Andrea Pinna, che ha partecipato a “Pechino Express“, e si mormora anche di Ronn Moss, conosciuto come “Ridge” di “Beautiful“.

