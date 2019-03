L’Isola dei Famosi, Ghezzal furioso contro Luca Vismara e Marina La Rosa

L’Isola dei Famosi continua ad essere location di scontri e polemiche soprattutto per certi naufraghi ormai stremati dai morsi della fame. Durante il daytime in onda oggi 6 marzo 2019 gli affezionati del reality hanno potuto assistere all’ennesimo scontro tra Ghezzal, Luca Vismara e Marina La Rosa.

Come ben ricordiamo Luca e Marina, nominati la scorsa settimana, hanno avuto la possibilità di scegliere se mangiare un piatto di spaghetti e una fetta di torta al cioccolato oppure rinunciare a tutto in cambio di un barattolo di marmellata da dividere con gli altri colleghi naufraghi. Giustamente i due hanno deciso di riempirsi la pancia ma questa cosa non è per nulla piaciuta a Ghezzal.

Secondo l‘ex calciatore infatti, Luca e Marina non avrebbero avuto rispetto per gli altri naufraghi e proprio per questo si sfoga con Stefano Bettarini. Purtroppo però viene immediatamente interrotto dall’ex gieffina che, senza peli sulla lingua, chiosa “Guarda che l’avremmo mangiato anche se non eravamo in nomination. Sai quanto era buono quello spaghetto al pomodoro” dando il via ad uno scontro molto acceso.

Anche Luca sente il dovere di difendersi dalle accuse di Ghezzal che continua a definirlo un serpente vero e proprio ma, ad un certo punto, le cose peggiorano tanto che l’ex cantante di Amici torna da Marina in lacrime. Luca infatti confessa all’amica di essersi impaurito moltissimo durante il diverbio con Ghezzal “Mi ha fatto spaventare, si sta un po’ andando oltre”.

“Faccio quello che mi pare” continua invece a chiosare l’ex calciatore mandando su tutte le furie Marina che decide di affrontarlo a muso duro chiedendo di smetterla e informando la leader della settimana, Soleil, del comportamento scorretto di Ghezzal. “Gli è andato vicino così nella faccia, continua a prenderlo in giro, basta” confessa l’ex gieffina mentre la Sorge mette fine a questo diverbio.