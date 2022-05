L’isola dei famosi, gaffe di Ilary Blasi che cade dallo sgabello

Ascolta questo articolo

Durante la nomination di Estefania Bernal, quindi circa alle 01:20 del mattino, Ilary Blasi commette una nuova gaffe a “L’isola dei famosi“. La conduttrice infatti, perdendo l’equilibrio, cade dallo sgabello e, grazie a un attentissimo Roberto Cenci (il regista del reality) la clip viene trasmessa più volte in onda con addirittura un ralenti.

Oltre alla gaffe, Ilary Blasi conquista il pubblico grazie alla sua autoironia. Difatti, nonostante Nicola Savino e Vladimir Luxura accorrono sul posto per andare a vadere le condizioni della moglie di Francesco Totti, Ilary da terra si mette a ridere provando a sdrammatizzare la vicenda.

La gaffe e l’ironia di Ilary Blasi

“Sei sicura che stai bene? È ovvio che ti sbilanci, indossi una giacca che pesa 9 chili” rivela con un pizzico d’ironia Nicola Savino, ricevendo l’immediata risposta di Ilary Blasi che prova a sdrammatizzare in merito a questa gaffe: “Mi sono sbilanciata, ma sto bene”.

Nicola Savino, molto apprezzato dal pubblico grazie al suo modo di porsi con Ilary e Vladimir, riesce a concludere il tutto con una battuta: “Una puntata memorabile che si è aperta con l’infortunio di Nick, poi è proseguita con Nicolas che si è fatto male all’alluce e poi Ilary Blasi che per rendere omaggio si è tuffata in avanti”. La diretta va poi avanti in maniera tranquilla, ove i naufraghi continuano con le loro nomination senza nessun tipo di problema.

Questa edizione de “L’isola dei famosi” verrà ricordata anche per le numerose gaffe commesse da Ilary Blasi. Su Twitter infatti molti fan hanno immediatamente commentato a suo favore: “Mezzo cast in infermeria, Ilary cade dallo sgabello… si è abbattuta una macumba della rai su questo programma perchè non gradisce lo share dell’isola… prossima settimana un prete in studio grazie” oppure: “Pensavamo che Nicolas fosse il più sfigato della isola ad inciamparsi sulle mangrovie invisibili… Non avevamo considerato Ilary che vola giù dallo sgabello”.