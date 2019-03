L’Isola dei Famosi, gaffe di Alessia Marcuzzi: svela "L’Isola che non c’è" a Marina la Rosa

La puntata del 4 marzo de “L’Isola dei Famosi” ha regalato molte sorprese ai fan del reality show di Canale 5. L’argomento più chiacchierato sul web è stato ovviamente il confronto di Fabrizio Corona con Riccardo Fogli, con il giornalista che ritorna a parlare nuovamente del presunto tradimento di Karin Trentini.

Oltre a questo, su Twitter si è parlato molto anche della gaffe di Alessia Marcuzzi con Marina La Rosa. La conduttrice del reality show ha infatti svelato alla naufraga l’esistenza de “L’Isola che non c’è“. Sono stati del tutto inutili le successivi correzioni, poiché l’errore era ormai stato fatto. Tuttavia, l’ex gieffina ha promesso di mantenere il segreto con gli altri compagni di viaggio.

La gaffe di Alessia Marcuzzi

Il tutto inizia duramente il duro confronto tra Marina La Rosa e Stefano Bettarini, durante il quale parlano dei vecchi problemi ancora non risolti da parte di entrambi. La discussione comunque va per le lunghe, con la conduttrice che interrompe il faccia a faccia incappando in una gaffe.

Alessia Marcuzzi rivela: “Avrete tempo di parlarvi dato che Stefano tornerà in Palapa insieme a te. C’è anche un televoto aperto rispetto a Kaspar e il nostro Jeremias”. La conduttrice capisce immediatamente di aver commesso un errore e aver svelato a Marina La Rosa qualche particolare di troppo, per questo motivo cerca di ritrattare: “Forse non dovevo dirlo adesso, l’avrei dovuto dirlo dopo ma ormai lo sai già. C’è stata un’Isola che non c’è sulla quale sono stati i naufraghi eliminati”.

Marina La Rosa sembra essere comprensiva e promette di mantenere il segreto de “L’Isola che non c’è” agli altri naufraghi. Poco dopo però anche gli altri concorrenti, in seguito alla sua chiusura e al momentaneo ritorno nel gruppo di Stefano Bettarini, Kaspar Capparoni e Jeremias Rodriguez, hanno scoperto l’esistenza di questa isola.