L’Isola dei Famosi, gaffe della Gialappa’s Band nei confronti della fidanzata di Marco Maddaloni

L’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, andata in onda nella giornata dell’11 marzo su Canale 5, gli autori del reality show hanno deciso di fare una sorpresa a Marco Maddaloni. Il judoka nato a Napoli, infatti, ha potuto rivedere nuovamente la sua fidanzata Romina, grazie anche al permesso dei suoi compagni di viaggio.

Il gruppo ha dovuto decidere se fare incontrare Marco Maddaloni con la propria fidanzata, rinunciando però a due giorni di fuoco, oppure mandare nuovamente a casa Romina. Quasi tutti hanno risposto di “sì”, consentendo quindi il tenero incontro. Lo sportivo, una volta trovatosi dinanzi alla moglie, le ha confessato di sentire molto la mancanza di casa e di aver pensato più volte di lasciare il reality.

La frase sulla ragazza

Dopo questo tenero incontro, Alessia Marcuzzi passa la linea alla Gialappa’s Band. La conduttrice chiede subito a loro cosa pensano di questo incontro tra Marco Maddaloni e la sua compagna, e il trio rilascia una frase che non viene apprezzata dal pubblico: “A Romina avrebbe fatto bene però rimanere in Honduras, ha qualche chilo da perdere”.

In studio cala immediatamente il gelo per la battuta fatta dalla Gialappa’s Band. A cercare di risolvere la situazione ci pensano Alessia Marcuzzi e Alba Parietti, dove dichiarano che la compagna di Marco Maddaloni è una donna già molto che non ha bisogno di fare nulla per il suo corpo. Il trio conferma questa affermazione, ma ormai il danno è stato fatto.

I social network, come Twitter, si sono scatenati subito per questa battuta sui social. Una ragazza ha infatti scritto: “Ma la gialappa’s band che fa praticamente body shaming (forma di bullismo che colpisce l’aspetto fisico delle persone n.d.r) contro Romina, la moglie di Marco? Sempre più destabilizzata da questa Isola, meglio qualche chilo in più che qualche neurone in meno”.