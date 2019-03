L’Isola dei Famosi: Gabriele Parpiglia scompare dai titoli di coda

In questi giorni si è parlato molto dei licenziamenti effettuati da Pier Silvio Berlusconi per “L’Isola dei Famosi“. Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato non ha infatti apprezzato il messaggio di Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli, allontanando dal reality alcuni autori e il capoprogetto Cristiana Farina.

Per questo motivo, in tanti hanno sospettato che anche Gabriele Parpiglia, uno degli autori de “L’Isola dei Famosi“, sarebbe stato allontanato dal reality show. Il braccio destro di Alfonso Signorini ha però smentito questa possibilità, e con un post su Instagram rivela di non avere mai avuto l’idea di uno scontro tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona.

Il giornalista scompare tra gli autori

Come riporta “Tv Blog“, il nome di Gabriele Parpiglia non appare nei titoli di coda tra gli autori. Il sito suppone quindi che, durante il chiarimento preannunciato nei giorni scorsi con Mediaset, sarebbe andato nel peggior modo possibile. Per di più, Parpiglia, molto attivo sui social network, non ha mai citato “L’Isola dei Famosi” in queste ore.

Tv Blog annuncia così l’assenza del giornalista nei titoli di coda: “La messa in onda della nuova puntata del reality show di Canale 5 ha offerto l’occasione per fare chiarezza sugli autori che sarebbero stati allontanati dopo l’affaire Fogli-Corona: fra i nomi che sono scorsi nei titoli di coda della trasmissione, infatti, non è apparso quello dell’autore Gabriele Parpiglia, amico dell’imprenditore, che pure si è detto estraneo ai fatti incriminati”.

Tra gli autori però troviamo il nome di Celeste Laudisio, regista e capoprogetto de “L’Isola dei Famosi” durante il periodo di Simona Ventura, poi quello di Nicola Savino e delle prime due edizione di Alessia Marcuzzi. La rete infatti sembra voler puntare su un nome sicuro per risollevare gli ascolti del reality show.

L’assenza di Gabriele Parpiglia però resta ancora un mistero da risolvere. A questo punto non va escluso che, nelle prossime ore, il giornalista possa rompere il suo silenzio pubblicando un post su Instagram.