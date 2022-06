L’Isola dei Famosi, furiosa lite durante la pubblicità tra Tavassi e Del Santo: volano stracci

Ascolta questo articolo

Durante la diretta de “L’Isola dei Famosi”, andata in onda ieri lunedì 13 giugno in prima serata su Canale 5, ci sono stati momenti di tensione tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. Appena l’ex naufraga ha raggiunto lo studio del programma condotto da Ilary Blasi è stata immediatamente accusata dalla Tavassi di non averla nemmeno salutata.

Dopo aver mollato in diretta il suo storico fidanzato Marco Cucolo lasciando tutti quanti senza parole, Lory è stata accusata di essersi inviata dei messaggi pieni di complimenti sul suo profilo Instagram e per errore aver utilizzato il suo account ufficiale: “Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi” ha tuonato la Tavassi con la sua solita ironia.

Lory non è rimasta in silenzio e ha pregato l’ex gieffina di azzittirsi per darle modo e maniera di spiegare l’equivoco a Ilary Blasi: “Allora stavo parlando io e tu mi hai interrotto. Stavo finendo e aggiungendo delle cose adesso! Se mi fai parlare adesso finisco e spiego tutto quello che è successo“.

Lite furiosa tra Guendalina Tavassi e Lory del Santo

Ma il bello doveva ancora venire, infatti appena le telecamere della trasmissione si sono spente per dare spazio alla solita pausa pubblicitaria, ecco che tra le due showgirl è esplosa di nuovo una lite furibonda con parole molto pesanti, il tutto è stato ripreso da Federico, il fidanzato di Guendalina Tavassi. Nel video si vedono le due donne continuare la discussione, finché Lory non si alza e sembra proprio mandare a quel paese Guendalina.

“La cosa più divertente di questa puntata è stata Lory che durante la pubblicità pensava sempre di stare sull’Isola“ – ha commentato così in una diretta Instagram la Tavassi – “Ed alla fine che ha fatto? Mi ha mandato a F! Lory stasera era Lory Dello Sfratto perché ha sfrattato di casa Marco Cucolo poverello. […] Ora però vado a mangiare, faccio Lory Dello Sbratto”.