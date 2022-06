L’isola dei famosi, furente litigio durante il fuorionda tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi

Ascolta questo articolo

Nell’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata di lunedì, Lory Del Santo è stata la protagonista indiscussa. Difatti l’attrice si rende protagonista di un faccia a faccia a distanza con Marco Cucolo, invitando il suo fidanzato a non ritornare a casa dopo il suo ritiro avvenuto causa dell’infortunio.

Lory, senza peli sulla lingua, ha ammesso di non aver apprezzato l’atteggiamento di Marco nello schierarsi con il gruppo, accusandolo di aver seguito solamente le dinamiche del gioco senza pensare ai suoi sentimenti. L’ideatrice di “The Lady” però ammette di volerlo incontrare lunedì prossimo negli studi di Canale 5 per poter carpire alcuni atteggiamenti del ragazzo.

Lo scontro tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo

Intanto, sempre nella scorsa diretta, c’è stato una furente lite tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. I primi attriti sono nati proprio in puntata, ma il tutto sarebbe peggiorato durante un fuorionda ove la Del Santo sembrerebbe aver mandato all’altro paese l’influencer romana poiché quest’ultima avrebbe preso in giro Lory sulle sue ultime gaffe social.

“Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola“ ha dichiarato sarcasticamente Guendalina per poi aggiungere: “Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”.

L’attrice, come riportato testualmente dal sito “Coming Soon“, ha immediatamente provato a difendersi: “I messaggi erano veri di fan reali. Magari per te complimenti immeritati però verissimi. Non erano affatto parole mie. Senti basta Guendalina. Sto parlando con Ilary di questa situazione e tu non mi lasci parlare. Allora stavo parlando io e tu mi hai interrotto. Se mi fai parlare adesso finisco e spiego tutto quello che è successo”.

Il video di questo fuorionda viene registrato da Federico Perna, il fidanzato di Guendalina, ove si può sentire chiaramente come Lory Del Santo, stufa dagli atteggiamenti scorretti della Tavassi, l’avrebbe mandata a quel paese.