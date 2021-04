L’Isola dei Famosi, frasi hot di Awed su Fariba Tehrani: scoppia la polemica

Sul web, in queste ultime ore, sta crescendo la polemica riguardante alcune frasi che Awed avrebbe usato nei confronti di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi e attuale concorrente de “L’Isola dei Famosi“. Tutto è avvenuto mentre la donna, lontana e di spalle al gruppo, si stava occupando della sua igiene personale e per potersi lavare meglio, ha deciso di levarsi il reggiseno.

Questo particolare non è sfuggito ad Awed che ha commentato: “E’ sempre con le te**e di fuori“, rivolgendosi ad Andrea Cerioli che si trovava vicino a lui. Quest’ultimo all’inizio non ha capito di cosa si stesse parlando, infatti ha risposto con uno spaesato: “Cosa?” e Awed ha pensato bene di precisare il suo concetto: “Fariba è sempre con le te**e di fuori. In testa ha la mia maglia”.

Il retroscena su Fariba raccontato da Awed

Cerioli non si è girato, mentre lo youtuber ha continuato a guardare maliziosamente Fariba e non contento ha voluto raccontare un ulteriore episodio su di lei: “Comunque l’ormone a zero. L’altra volta era a fianco a me nuda con il seno di fuori, ho aperto un occhio, l’ho chiuso e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarglielo”.

Poco interessato alla vicenda è sembrato Cerioli che ha provato in tutti i modi a evitare l’argomento, forse rendendosi conto che fossero dichiarazioni non molto opportune e ha cercato di ironizzare: “Tu hai fame Simone, hai fame e sei stanco“. Ma il naufrago non ha mollato: “Va beh, posso guardare un paio di te**e ogni tanto qui o nemmeno quello dopo 21 giorni? Guarda come sta Beppe…” e quando Braida ha chiesto di cosa si stesse parlando, Awed ha concluso in bellezza: “No, niente, parlavamo di cose da giovani”.

Sul web non è stato gradito per nulla questo siparietto – considerando anche l’età di Fariba alcuni hanno commentato: “Senza parole!” e ancora “Ma può essere sua madre!” – e in molti chiedono che nella prossima diretta de “L’Isola dei Famosi“, Ilary Blasi affronti l’argomento e vengano presi dei provvedimenti in merito.