L’Isola dei Famosi, Francesco Monte e Walter Nudo possibili inviati del reality show

Mancano ancora alcuni mesi all’inizio de “L’Isola dei Famosi“, ma in questi giorni circolano sul web le prime indiscrezioni. Il compito degli autori del reality show è molto delicato, poiché devono fare in modo di risollevarsi dopo la scorsa edizione, presa di mira a causa della vicenda del “canna-gate” con protagonista Francesco Monte ed Eva Henger.

Secondo quando riporta il sito “Today“, ci sarebbero quattro persone che potrebbero sostituire Stefano De Martino nel ruolo di inviato. L’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi” ha deciso di prendersi una “pausa” dalla televisione e passando alla società di consulenza strategica di nome ‘Willy The Whale‘.

I possibili nomi per il dopo Stefano De Martino

Per il sito “Today” a sostituire il ballerino di “Amici” troviamo: il favorito dagli autori Kabir Bedi, il conduttore di “Chi ha paura del buio?” su Italia 1 Daniele Bossari, il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip, Walter Nudo e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte.

Tutti e quattro i nomi accostati come inviati del reality show hanno già fatto parte del programma. Kabir Bedi ha partecipato alla seconda edizione, nel 2004, della trasmissione ambientata a Samaná, arrivando secondo con il 25% dei voti dietro al modello Sergio Múñiz. Daniele Bossari è stato l’opinionista insieme a Mara Venier nell’ultima edizione, mentre Walter Nudo ha trionfato nel 2003 contro Giada De Blanck e Adriano Pappalardo.

Francesco Monte invece non condivide dei ricordi bellissimi per “L’Isola dei Famosi“. Il tarantino, ai tempi della seconda edizione, venne accusato da Eva Henger di aver fumato della marijuana, aprendo il caso del “canna-gate“. Una vicenda davvero molto caotica, e ad oggi non si conosce ancora la verità.