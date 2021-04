"L’Isola dei Famosi", Francesca Lodo si dispera per Vallettopoli

“L’Isola dei Famosi” è un reality in cui i concorrenti sono messi a dura prova non soltanto dal punto di vista fisico, con diverse prove e sfide che devono affrontare ogni giorno per sopravvivere e procacciarsi il cibo, ma anche dal punto di vista psicologico per la mancanza degli affetti. Lontano da casa, si capiscono tantissime cose. Ieri sera, una delle naufraghe, ovvero Francesca Lodo, ha ripensato alla sua vita, i suoi errori scoppiando in un pianto liberatorio.

Durante la puntata di ieri sera, vi è stato un momento in cui la Lodo ha ricevuto una sorpresa dalla mamma la quale le ha scritto una lettera chiedendole scusa per non averla supportata e appoggiata in un momento difficile della sua vita professionale e umana. Nonostante il passato e le incomprensioni tra le due, la madre la appoggia e sostiene qualsiasi scelta faccia.

Al ritorno in Palapa dagli altri naufraghi, Francesca Lodo è scoppiata a piangere al punto che la stessa Ilary Blasi conduttrice le ha domandato se stesse bene. Tra le lacrime, la naufraga ha spiegato: “È solo l’emozione, qui ti manca tutto e capisci cosa è davvero importante”. Un momento che, per lei, è stato davvero difficile al punto da non riuscire a trattenere le lacrime che le rigavano il volto.

Ilary Blasi le ha domandato come mai la madre le chiedesse scusa dal momento che non le è stata accanto come avrebbe dovuto. A questo punto, Francesca Lodo, tra i singhiozzi, racconta una pagina triste della sua vita professionale e personale, ovvero il periodo di Vallettopoli che lei ha vissuto in prima persona.

Alla conduttrice, ai telespettatori e agli altri naufraghi, racconta le sue difficoltà: “Mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. Ho detto determinate cose sulla mia vita passando per la persona che non ero. Mia mamma ci è rimasta molto male, mi sono ritrovata sola e molte persone mi hanno voltato le spalle”.

Ilary Blasi e Francesca Lodo hanno lavorato insieme come Letterine di “Passaparola“, il programma condotto da Gerry Scotti negli anni 2000. Nel 2007, la showgirl è stata travolta dal caso Vallettopoli che ha pregiudicato notevolmente la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Oggi vuole dimostrare che quella pagina è chiusa e chi è davvero.