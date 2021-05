"L’isola dei famosi", Francesca Lodo respinge le avance di Matteo Diamante

Fino a questo momento non è nata nessuna storia d’amore a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. L’unico ad averci provato a far nascere una relazione è Simone “Awed” Paciello, ma viene rifiutato sin da subito da Beatrice Marchetti.

Nell’ultima diretta della trasmissione viene mostrata una clip in cui Matteo Diamante afferma di essere sbarcato in Honduras anche per conoscere in maniera più approfondita Francesca Lodo. L’attrice però attualmente rifiuta le sue avance, rivelando che si trova a “L’isola dei famosi” per altri motivi.

Francesca Lodo e il rifiuto a Matteo Diamante

Come riportato testualmente dal sito “Gossipblog” Matteo Diamante ha rilasciato un videomessaggio a Beatrice Marchetti svelando per la prima volta tutti i suoi sentimenti: “Francesca devi sapere che uno dei tanti motivi per il quale sono venuto a L’Isola dei Famosi, è conoscerti meglio. Sei una donna bellissima. Secondo me, sei una donna molto profonda che ha tanto da raccontare. Da quando sono arrivato, non siamo mai riusciti a parlare”.

La naufraga ammette di essere onorata per aver ricevuto un messaggio del genere, ma attualmente pare poco interessata a conoscere un ragazzo in Honduras. Francesca infatti ci tiene a precisare di essersi lasciato da poco con il suo ex fidanzato dopo ben otto anni di relazione.

“Non me l’aspettavo ma è stato carinissimo“ rivela Francesca Lodo che poi aggiunge: “Matteo non lo conosco. Questa distanza non ci ha fatto parlare più di tanto. Vengo da una storia di 8 anni finita da cinque sei mesi. L’ultimo pensiero era venire qui a L’Isola dei Famosi per cercare il fidanzato, né single, né fidanzati. Per ora, non so se abbiamo delle cose in comune“. Non trattandosi di un rifiuto categorico molto probabilmente Matteo Diamante, appena possibile, proverà a conoscerla in maniera seria.