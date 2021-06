L’isola dei famosi, Francesca Lodo contro Andrea Cerioli: "In finale senza aver fatto nulla"

Nella semifinale de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, sono stati scelti gli altri quattro nomi (Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti) che si sono uniti ai due finalisti scelti nelle scorse settimane, cioè Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

Questa puntata però viene ricordata anche per la lite a distanza tra Francesca Lodo e Andrea Cerioli. La ragazza nata in Sardegna infatti non sembra essere d’accordo con la decisione del pubblico di aver mandato in finale l’ex volto di “Uomini e Donne”, accusandolo quindi di essere il primo finalista a essersi riuscito a conquistare questo ambito riconoscimento senza esserselo meritato.

L’attacco di Francesca Lodo

Il tutto inizia durante le nomination, ove Andrea Cerioli chiamato da Ilary Blasi decide di mandare al televoto la sua amica Valentina Persia, rivelando di essere rimasto molto deluso dai suoi comportamenti avuti nelle ultime settimane rivelandosi così una persona totalmente diversa rispetto a quella conosciuta in passato e quindi si dichiara convinto da questa scelta fatta in maniera sanguigna.

Qui la conduttrice fa prendere la parola a Francesca Lodo, affermando che l’ex naufraga deve dire una cosa molto importante ad Andrea: “Ho visto dei confessionali tuoi dove dici che sono stata inutile. Dicevi che se anche non ci fossi stata nessuno se ne sarebbe accorto. Questo lo credi tu non tutta l’Italia. Io mi sono data da fare sempre e sono una grandissima naufraga. Tu resti un finalista che non ha fatto niente“.

Come ci si può immaginare Andrea Cerioli non è stato in silenzio dinanzi alle parole di Francesca, affermando che starebbe dando dei pazzi al pubblico da casa dal momento che avrebbero scelto un finalista senza nessun merito. Concludendo il suo discorso Cerioli afferma che, oltre alla pesca e alla legna, si riesce ad andare in finale anche per altri motivi.