L’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani si ritira e attacca Marina La Rosa: "È una strega"

L’ultima puntata de “L‘Isola dei Famosi“, andata in onda domenica 3 febbraio, è stata all’insegna degli abbandoni. Nel reality show di Canale 5 abbiamo potuto assistere per primo al ritiro di John Vitale, il ragazzo uscito dal format di “Saranno Isolani“, che ha fatto parlare di lui in questi giorni per i duri attacchi via social nei confronti di Barbara D’Urso.

La seconda è Francesca Cipriani. La conduttrice, Alessia Marcuzzi ha cercato di convincerla a restare ancora, ricordandole che anche l’anno precedente aveva avuto delle difficoltà, superandole alla grande e arrivando fino alla finale. Tuttavia, la “Cipry” non ha voluto ascoltare ragioni, ribadendo più volte le sue motivazioni per l’addio dalla trasmissione.

Francesca Cipriani si ritira

Come un fulmine a ciel sereno, l’opinionista di Barbara D’Urso annuncia ad Alessia Marcuzzi il ritiro dal programma. La ragazza sembra avere subito un duro colpo psicologico da parte di Marina La Rosa, poiché quest’ultima l’avrebbe etichettata come una persona “stupida” che era venuta in Honduras per fare solamente la bella statuina.

Alessia Marcuzzi, insieme ad Alda D’Eusanio e Alba Parietti cercano di convincerla in tutti i modi a restare nella trasmissione. Proprio quest’ultima invita la ragazza a cacciare le “pa**e”. La Cipriani, a queste parole, risponde: “Io ce l’ho e anche grandi così. Non ce la faccio troppi ricordi. Ora è troppo presto, magari tra qualche anno. Sono passati solo 8 mesi. E ora sono allibita da questa strega che è Marina. Ma quanto sono falsi. Fate un regolamento e mandateli a casa. Otto mesi per tornare è troppo poco. Non ce la faccio”.

La lite di Francesca Cipriani con Marina La Rosa è ancora fresca, e prima di andarsene decide di lanciare una frecciatina proprio all’ex gieffina durante i saluti: “Vi ringrazio per l’accoglienza e vi saluto tutti tranne Marina che è una strega”. La showgirl, in questa edizione, verrà ricordata soprattutto per il buffo incidente con il Divino Otelma.