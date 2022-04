L’isola dei famosi, Floriana Secondi minaccia di abbandonare il reality: "Voglio andare a casa"

Durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, andata in onda giovedì su Canale 5, la coppia formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni ha deciso di mandare in nomination Floriana Secondi e Clemente Russo. Mamma e figlio giustificano questa scelta rivelando che non hanno accettato di buon grado le parole dello sportivo quando ha detto di ritenere poco utile la partecipazione delle persone di una certa età nel programma.

Come abbiamo potuto vedere dall’ultimo sfogo, riportato testualmente dal sito “Biccy“, Floriana Secondi non prende benissimo questa scelta: “Dite che non avete nulla contro di me, ma invece credo di sì. Mi avete messa in mezzo votando lui. Quindi grazie, ok che è un gioco, però mi mandate a rischio. Scusate ma io ero coinvolta in questa cosa? Non ho detto nulla non c’entro. Grazie mille allora per questa votazione”.

Una delle prime ad aver provato a tranquillizzare Floriana è Estefanía Bernal, in cui sottolinea che Carmen non ha nulla contro di lei, ma l’ex vincitrice del “Grande Fratello” se la prende molto: “Voglio andare a casa, tanto io c’ho da fare. Carmen non ha niente contro ci me? Non ti devi mettere in mezzo e fatti i fatti tuoi e non fare la populista. Vai, fammi la cortesia… No, non ce l’ho con te ma non voglio che fai la populista”.

Il suo partner, cioè Clemente Russo, prova a prendere questa nomination con la massima sportiva possibile, rivelando che non si sarebbe mai aspettata una nomination da parte della Di Pietro. L’ex primadonna del “Bagaglino”, entrando successivamente nella discussione, sottolinea un’altra volta di non aver nessun astio nei suoi confronti.

La vicenda viene poi commentata da Edoardo Tavassi: “Conta fino a dieci Flo. Quando le parte la vena non ci vede… non l’accetta. Le si chiude la vena, non la prende così”.