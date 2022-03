L’isola dei famosi, Floriana Secondi attacca Marco Melandri e accusa Nicolas Vaporidis: "Hai usato il cellulare"

Lo show di Floriana Secondi a “L’isola dei famosi” è già iniziato. In settimana la vincitrice della prima edizione del “Grande Fratello” ha conquistato la cronaca rosa per aver avuto una discussione piuttosto furente contro Antonio Zequila, con cui è legata da una corda lunga 1 metro.

Durante la diretta però Floriana si scontra con altri due naufraghi: Marco Melandri e Nicolas Vaporidis. Sul campione motociclistico lo scontro inizia dopo la sua eliminazione da “L’isola dei famosi” con Cicciolina, ove decide di mandare in nomination proprio il duo formato da Zequila e Floriana.

L’accusa di Marco è nei confronti di Floriana che, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe attaccato duramente Antonio Zequila durante la settimana. Le sue parole però, come riportato dal sito “Fanpage”, non vengono apprezzate dalla donna: “Io ho fatto altri confessionali che tu non sai, in cui mi sono scusata con lui. Sei omertoso, non sei sincero. Mi sorprendo di te, parli a vanvera. Io Ilary sono impulsiva, sono logorroica, ma non sono falsa e bugiarda”.

L’attacco a Nicolas Vaporidis

Sull’attore invece piovono delle accuse più pesanti. Floriana infatti accusa Nicolas di essere una persona privilegiata e che, durante il loro soggiorno in hotel prima di sbarcare in Honduras, Vaporidis avrebbe usato un cellulare e un oggetto elettronico, cosa non concessa ad altri naufraghi.

“Per cinque giorni siamo stati in albergo, ci hanno riferito che Nicolas non usciva mai dalla stanza, perché lui aveva il telefono“ afferma Floriana: “La produzione ci chiedeva di portare un oggetto personale. Sono credente e avrei voluto tenere con me un rosario, ma non mi è stato concesso. Lui, invece, aveva un rasoio elettrico per i capelli, quando non si potevano usare gli oggetti elettronici”.

Ilary Blasi però respinge immediatamente le accuse di Floriana su un presunto caso di favoreggiamento, promettendo di essere pronta a indagare sulla vicenda del cellulare. Invece il rasoio sarebbe stato usato da Nicolas soltanto per delle esigenze mediche.