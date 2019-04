L’Isola dei Famosi, flop di ascolti nella puntata finale: perde contro la replica de "Il Commissario Montalbano"

Il 1° aprile è andata in onda la puntata finale de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Trionfa in questa edizione il judoka Marco Maddaloni, che sconfigge in finale Marina La Rosa. Terzo Luca Vismara, quarta Sarah Altobello e ultimo dei finalisti Aaron Nielsen.

Un’edizione definita da molti fallimentare, per i bassi ascolti registrati in tutte le puntate. Il flop viene confermato anche durante questa finale, poiché “L’Isola dei Famosi” perde tantissimo rispetto alla scorsa edizione. Le cause di questo tracollo vengono collegate al caso di “Fogli” e della clip registrata a Fabrizio Corona.

Gli ascolti del 1° aprile

La diretta de “L’Isola dei Famosi” ha raccolto 3.231.000 milioni di spettatori pari al 18.1% di share. Un risultato molto basso, poiché basta pensare che la puntata finale della scorsa edizione, vinta dal comico Nino Formicola, ha portato dinanzi alla televisione 4 milioni 454 mila telespettatori medi, con il 26,4% di share.

Gli altri canali Mediaset non hanno fatto meglio rispetto alla concorrenza. Rete 4 con “Quarta Repubblica” totalizza 788.000 mila telespettatori con il 3.7% di share. Italia 1 invece con “Star Wars Episodio 1 – La Minaccia Fantasma” porta a casa 1.101.000 milioni di spettatori e il 5% di share.

Su Rai 1 è andata in onda la puntata de “Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi“. Questa resta una delle serie di Viale Mazzini più amate in assoluto, e lo dimostrano gli ascolti registrati. Infatti, seppure si trattava di una replica, ha conquistato 6.718.000 milioni di spettatori con uno share del 28.6%.

Il ritorno di Montalbano ha avuto delle conseguenze anche sugli altri programmi della Rai. Infatti, “Made In Sud” condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la collaborazione di Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci, ha perso l’1% di share rispetto alla scorsa puntata portando a casa il 7% e 1.586.000 milioni di telespettatori. Su Rai 3 “Report” registra 1.395.000 spettatori e il 5.5% di share.