L’isola dei famosi, Fiore Argento si ritira: il motivo

Nell’ultima puntata de “L’isola dei famosi” in onda su Canale 5 non sono mancati dei clamorosi colpi di scena. Ta questi troviamo il ritiro di Fiore Argento. A causa di un brutto infortunio al piede è ormai costretta a portare una fasciatura e, di conseguenza, rivela di trovare tante difficoltà nel continuare la propria avventura in Honduras senza farsi condizionare da essa.

Durante il corso della serata Fiore annuncia a Ilary Blasi di voler abbandonare i giochi. Da casa interviene, in un primo momento, la sorella Asia, la quale cerca di infondere coraggio: “Ti seguo con preoccupazione ma tu devi resistere. Non è per il mignolo di un piede o per la fame che tu rinuncerai ai tuoi sogni e ai tuoi obiettivi. Non te lo permetto. Né io, né papà. Non puoi abbandonare, non puoi mollare prima che sia finita“.

Continuando con il discorso, Asia le ricorda di aver affrontato in passato un grave problema al ginocchio ma, nonostante questo, è riuscita ad andare avanti senza farsi condizionare da nulla, ritenendo come sia da vigliacchi ritirarsi per un infortunio al mignolo. Interpellata da Ilary Blasi, in un primo momento Fiore Argento decide di restare in Honduras insieme ai suoi compagni di viaggio.

Con il passare dei minuti però il suo malumore continua ad aumentare e, una volta tornata in spiaggia al fianco dell’inviato Alvin, comunica la scelta ormai definitiva di abbandonare i giochi. La decisione di abbandonare il programma avviene a pochi minuti dalla fine: “Mi avete convinta ma io ero convinta di lasciarlo il programma… Nomino Andrea Lo Cicero. Mi vota sempre, per ricambiare il favore”, ha rivelato.

Poi conclude: “Sono convinta di lasciare il programma, ci vediamo a Milano”. Sicuramente la produzione ha perso una naufraga interessante per i contenuti che avrebbe potuto portare nelle prossime settimane ma, con un piede KO, Fiore non poteva non prendere la decisione che l’ha portata fuori dal programma.