L’isola dei famosi, Fariba Tehrani eliminata attacca gli altri naufraghi: "Mi odiano"

Fariba Tehrani è stata eliminata nell’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. La naufraga, fino a oggi, ha ricevuto un forte sostengo dalla fan base della figlia Giulia Salemi, ma questo non sembra essere stato abbastanza contro Miryea Stabile.

Dalle percentuali però si capisce che non viene eliminata in maniera schiacchiante, siccome Fariba ha ottenuto il 54% mentre Miryea il 46%. Giulia Salemi invece, commentando la sua eliminazione su Twitter, ringrazia il suo pubblico per il sostegno mostrato in questi ultimi mesi.

L’attacco di Fariba Tehrani ai naufraghi in Honduras

Che l’italo persiana sia stata messa un po’ da parte sin dai primi istanti dagli altri naufraghi è una cosa piuttosto evidente. Difatti gli altri non si sono mai tirati indietro a mandarla in nomination alla prima occasione, probabilmente temendo proprio che i numerosi fan avrebbero potuto portare Fariba Tehrani fino alla puntata finale.

La Tehrani, prima della nomination, ha voluto lanciare una frecciatina proprio a coloro che hanno ostacolato in ogni modo il suo percorso in Honduras: “Mi odiano perché mi temono e non faccio il loro gioco” mentre dopo l’eliminazione, con un po’ d’ironia, esclama: “Me lo aspettavo. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto, una settimana prima o dopo non mi cambia. Almeno ora il mio pubblico si rilassa”. Come per ogni eliminato decide di dare il suo bacio di Giuda a Valentina Persia, che va quindi direttamente in nomination.

In questa puntata viene annunciata la doppia eliminazione che coinvolge Angela Melillo, che perde contro Ignazio Moser, Matteo Diamante, Miryea Stabile, Valentina Persia e Isolde Kostner. La showgirl però, interpellata da Ilary Blasi, decide di rifiutare Cayo Paloma, rivelando in lacrime di soffrire troppo per la mancanza dei suoi affetti.