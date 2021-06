"L’isola dei famosi", Fariba lancia una pesantissima frecciata agli autori

Fariba Tehrani si è messa in mostra durante l’ultima edizione de “L’isola dei famosi“. Sicuramente la sua presenza è stata legata al fatto che fosse la mamma di Giulia Salemi, influencer e ex gieffina. Fariba sull’isola è poco piaciuta ai suoi compagni d’avventura, tanto che quasi tutte le settimane finiva in nomination. Come se non bastasse, diverse critiche sono piovute a indirizzo degli addetti ai lavori, colpevoli di non tutelare la Tehrani.

Fariba è durata qualche mese, fino a quando il televoto non l’ha poi eliminata definitivamente. La donna è tornata a parlare della sua esperienza al reality della sopravvivenza, affermando che vivere sull’isola le ha provocato qualche strascico dal punto di vista fisico. Intervenuta a “Non succederà più“, programma radiofonico condotto da Giada De Miceli, Fariba ha parlato dei suoi problemi di salute.

“La verità è che non sto bene, l’isola mi ha rubato la salute“, ha esordito così la mamma della Salemi, che poi ha proseguito: “Ad oggi mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho dolori al seno perché ho fatto un gioco honduregno e ho ricevute botte di qua e di là. Mi si sono incrinate due costole“. Sicuramente conseguenze pesanti quelle che Fariba si è portata dietro una volta rientrata in Italia, conseguenze che ancora oggi sta pagando.

La donna ha poi parlato dei suoi compagni d’avventura e in particolar modo del vincitore Awed. Fariba ha dichiarato che Awed una volta le ha detto che nonostante facesse tanto per l’isola, alla fine paga la simpatia e lui uno simpatico lo era, uno con la battuta sempre pronta. La Tehrani è rimasta molto delusa anche dal suo comportamento, in quanto il giorno prima le ha detto che le voleva bene e il giorno seguente l’ha nominata.

Infine non è mancata una bella frecciata agli autori. A tal proposito Fariba ha dichiarato: “Sappiamo bene che per i tempi televisivi mandano in onda solo alcuni filmati. Se loro decidono che sei un rompiscatole loro manderanno in onda solo pezzi in cui sei un rompiscatole. Se hanno deciso che sei simpatico fanno vedere pezzi in cui risulti simpatico“.

Insomma, seconda Fariba sono gli autori a muovere le fila decidendo cosa mandare in onda in relazione a come ogni singolo personaggio dovrà poi apparire agli occhi del telespettatore. A suo dire, se avevano deciso che uno era rompiscatole, ciò che si vedeva di quella persona era solo quel suo lato del carattere e non altri. Un’accusa sicuramente pesante quella mossa dalla Tehrani. Chissà se qualcuno avrà intenzione di intervenire.