"L’isola dei famosi", Fariba accusa Awed: "Ha bestemmiato"

Con l’inizio settimana è diventata ormai una piacevole abitudine avere il consueto appuntamento con i naufraghi de “L’isola De Famosi“. Tante le incomprensioni, le tensioni e persino i gesti e le azioni dettate dalla fame e dalle carenza di comfort sull’isola. Come ogni lunedì che si rispetti arriva sull’isola il momento delle nomination e delle eliminazioni conseguenti.

Tra i naufraghi del reality show appaiono sempre più i tesi i rapporti, la convivenza diventa sempre più stressante, tanto da iniziare a creare delle vere e proprie fazioni. Durante la puntata di ieri però, sembra che la concorrente, Fariba Tehrani, abbia fatto delle rivelazioni alquanto pesanti nei confronti di un concorrente.

Fariba accusa Awed di aver bestemmiato

Giunto il suo turno di dover nominare qualcuno, la donna non si fa tanti scrupoli a fare il nome del suo amico, o per meglio dire ex, Awed. L’influencer aveva infatti iniziato con un bellissimo rapporto d’amicizia con la madre di Giulia Salemi, ma col tempo sembra che qualcosa sia cambiato, ed è stata la stessa Tehrani a spiegare il motivo della sua nomination.

Ecco infatti quando dichiarato da Fariba in merito alla nomination dell’influencer: “Io nomino Awed perché nell’altra Isola era amico mio fino a quando il gruppo non si è messo contro di me. Allora per farsi ben volere da tutti gli altri è cambiato da così a così. Io con lui sono stata generosissima“.

Ma le dichiarazioni non finiscono qui; Fariba aggiunge anche delle pesanti accuse sul conto di Awed, accuse dette durante un lungo discorso ma che non sono passate inosservate da parte del pubblico da casa. Secondo la Tehrani infatti pare che Awed abbia bestemmiato: “E stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma. Lui appena vede il gruppo più forte ti tradisce. Io so che lui vi sta simpatico, ma non ci si comporta così e poi non fa che dormire e mangiare“.

Per capire la veridicità della accuse bisognerebbe analizzare i filmati precedenti della permanenza di Awed sull’isola, cosa che di certo verrà fatta dalla regia. Qualora le accuse dovessero essere fondate, senza dubbio verranno presi provvedimenti in merito.