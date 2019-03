L’Isola dei Famosi, Fabrizio Corona a Riccardo Fogli: "Siamo tutti un po’ cornuti’"

Nell’ottava puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, si ritorna a parlare nuovamente del presunto tradimento ricevuto da Riccardo Fogli dalla moglie Karin Trentini. Secondo Fabrizio Corona, la donna avrebbe avuta una storia clandestina con Giampaolo Celli che è durata per ben quattro anni.

Riccardo Fogli inizialmente non ha mai creduto alla notizia e sin da subito ha dichiarato di fidarsi ciecamente della sua compagna. In quest’ultima puntata però, l’ex cantante dei “Pooh” è stato l’artefice di uno scontro a distanza con Fabrizio Corona. Il fondatore di “Adalet” ha infatti registrato una clip per confermare il tradimento ricevuto dal naufrago.

La clip di Fabrizio Corona

L’ex “Re dei Paparazzi” inizia così il suo discorso: “Sono io il bas*ardo, lo str*nzo e il pezzo di me*da che ha detto tutto e l’ho fatto sul mio magazine. Detto questo devi imparare che anche se hai fatto il cantante di 70 anni, quando vai a fare un reality devi accettare quello che accade. E anche se tua moglie ti ha tradito per 4 anni devi accettarlo visto che sei in un reality”.

Il suo messaggio però si fa molto più duro: “Io ho le prove del tradimento di tua moglie con il mio amico Giampaolo Celli per 4 anni. E ti dirò di più: io li ho anche frequentati. Se tu ti metti con una donna più giovane di molto devi anche aspettarti una cosa del genere e nel momento in cui diventiamo anziani dobbiamo accettarlo. Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, ricordatelo Riccardo”.

Riccardo Fogli inizialmente resta in silenzio, ma poi dichiara che crede ancora a sua moglie e di essere pronto nello sfidare a duello chi ha messo in giro false notizie. A prendere le difese del cantante ci pensa sia Abdelkader Ghezzal, che va immediatamente a consolarlo, che Alda D’Eusanio. L’opinionista attacca duramente Fabrizio Corona per le due parole nei confronti di Riccardo, etichettando quest’ultimo come un gran signore.