"L’isola dei famosi", ex tronista attacca: "Avrei dovuto partecipare al posto di Jeremias, ma mia sorella non è Belen"

Tutti ricorderanno Luca Dorigo, ex tronista di “Uomini e Donne”. Luca, sedette sulla poltrona rossa più ambita d’Italia per ben tre volte, dal 2005 al 2007. Il primo percorso si concluse con la scelta di Amalia Roseti, la quale disse no. Maria De Filippi offrì una seconda occasione a Dorigo, Amalia tornò per corteggiarlo, lui la riscelse e questa volta lei disse si.

La storia durò qualche mese e Luca, tornato nuovamente single, ebbe l’opportunità di sedere per la terza volta sul trono di “Uomini e Donne”. L’esperienza si concluse a metà percorso e Dorigo andò via senza scegliere. Oggi, a distanza di anni, l’ex tronista è tornato a parlare della sua esperienza nel talk show dei sentimenti.

Ospite di Lorenzo Bosio per “#TvLO la webtv senza filtri in diretta Instagram”, Luca ha parlato anche di Maria De Filippi, dichiarando che deve tutto a Queen Mary perché è la donna che gli ha cambiato la vita. Colei che ha dato fiducia ad uno sconosciuto, mettendolo sul trono. Luca ha molto apprezzato anche Tina Cipollari, rimpiangendo di non averla avuta come opinionista ai tempi dei suoi troni.

Dorigo ha poi sganciato una bomba, raccontando un retroscena de “L’Isola dei famosi”. Stando alle parole di Luca, doveva essere lui e non Jeremias Rodriguez (fratello di Belen) a partire per l’Honduras. Difatti, l’ex tronista ha dichiarato: “Dovevo entrare a L’isola dei Famosi al posto del fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, che si era rotto una mano. Alla fine hanno fatto carte false, per modo di dire ed è partito con la mano rotta. Come mai? Io ho una sorella bellissima però ha una bambina e vive qui in paese“.

Insomma Luca non ha dubbi: se Jeremias ha partecipato a “L’isola dei famosi” è perché sua sorella è Belen Rodriguez. Il fatto che la redazione della trasmissione abbia fatto carte false per averlo, nonostante la mano rotta, è un chiaro segnale a detta di Dorigo. Le cose sono andate in questo modo e magari non resta che attendere una possibile partecipazione futura di Luca Dorigo a “L’isola dei famosi”.