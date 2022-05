L’isola dei famosi, Estefania flirta con Gennaro, asfaltata da Edoardo Tavassi: "È finta, sta recitando"

Ascolta questo articolo

La rottura tra Estefania Bernal e Roger Balduino, due dei concorrenti de “L’isola dei famosi“, sembra essere ormai ufficiale senza possibilità di ritorno. Entrambi hanno deciso di allontanarsi nelle scorse dirette, in cui il modello ha accusato Estefania di aver iniziato questa relazione con il solo scopo di intenerire il pubblico da casa.

Queste parole non sono state apprezzate da Estefania, che dapprima accusa Roger di essere un falso per poi decidere nel concludere definitivamente questa relazione. Attualmente Balduino è fuori dall’isola a causa di uno infortunio, mentre la naufraga si è avvicinata prepotentemente a Gennaro Auletto, tra gli ultimi sbarcati in Honduras.

Estefania Bernal ci prova con Gennaro Auletto

Le cose si stanno facendo serie tra Estefania e Gennaro e, come rivelato testualmente dal sito “Biccy”, durante l’ultimo daytime la naufraga afferma: “Se mi fidanzo con Gennaro secondo me a Roger interessa eccome. Sì lui non sarebbe indifferente comunque”.

Per Estefania l’obbiettivo di Roger sarebbe quello di marcare su questa rottura per andare il più avanti possibile nel reality show: “Però farebbe la vittima per andare in finale. Adesso al momento non ho scelto nessuno dei due né Gennaro e né Luca. Certo io sono single e tutto può cambiare e succedere da un giorno all’altro”.

Questa relazione comunque continua a non convincere gli altri naufraghi e, sempre come si può leggere su “Biccy”, vengono presi in giro da Edoardo Tavassi: “Ha detto ‘mi piace lui’. Con Gennaro la vedo bene, si palleggiano un neurone in due. Però per lei è una cosa di una finzione epica, fintissima come con Roger. Questa ha fatto finta con Roger per due mesi e mo farà finta con lui. Sì dai è tutta una recita“.

Sicuramente nella nuova diretta del programma si parlerà di questa conoscenza in cui Ilary Blasi approfondirà le ultime dinamiche sentimentali capitate da Estefania.