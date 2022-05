L’isola dei famosi, Estefania Bernal lascia Roger Balduino: "Vai a fan*ulo!"

Ascolta questo articolo

La prima, e al momento unica, storia d’amore a “L’isola dei famosi” è quella formata da Estefania Bernal e Roger Balduino. Per entrambi si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, dal momento che hanno avuto il primo vero approccio nel periodo vissuto in albergo prima di sbarcare in Honduras.

Una volta sbarcati sull’isola hanno continuato questa loro conoscenza, in cui Estefania ha mostrato sempre di provare una certa fiducia nei confronti di Roger. Difatti neanche lo sbarco di Beatriz, l’ex fidanzato del modello, la scoraggia affermando di voler proseguire questo rapporto e vedere come vanno le cose.

Estefania Bernal e Roger Balduino si allontanano

La loro relazione però sembra essersi rovinata in questi giorni. Come riportato dal sito “Mediaset Play” l’arrivo di Laura Maddaloni a Playa Sgamada pare aver scombussolato il rapporto creato in queste settimane, ove Estefania afferma di essere rimasta molto deluso dal comportamento tenuto dal modello in settimana.

La moglie di Clemente Russo afferma come Roger stia provando in ogni modo ad andare avanti, e la nomination fatta al suo amico Marco Cucolo ne è una prova schiacciante: “Non è un altro. Vuole arrivare il più avanti possibile e per farlo deve snaturarsi. Lory lo aveva messo in guardia su Roger e lui le aveva detto che stava rovinando tutto. Quando poi, dieci minuti dopo, c’è stata la votazione, per Marco è stata la fine”.

Queste rivelazioni sembrano aver convinto Estefania che, rivolgendosi all’isola in cui è presente Roger, esclama senza giri di parola: “Dopo questa Roger vai a fan*ulo! Io davvero avevo voglia di conoscerlo ma dopo quello che fatto basta. Ha preso in giro due donne“.

Il rapporto comunque può ancora aggiustarsi, e sicuramente durante la diretta di questa sera de “L’isola dei famosi” Ilary farà avere un confronto tra i due piccioncini.