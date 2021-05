L’Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia contro Awed: "Sei un codardo". La feroce risposta

A “L’Isola dei Famosi” Emanuela Tittocchia non ha gradito per nulla la scelta di Awed di sfidarla in una prova che sapeva l’avrebbe messa in seria difficoltà per via di un infortunio. Evidentemente per Awed è stato più forte il desiderio di non andare in nomination, piuttosto che decidere di non sfidare la sua compagna di avventura infortunata.

Questa decisione ha lasciato l’amaro in bocca alla Tittocchia che non ha tenuta nascosta la sua delusione e ha inveito contro il naufrago: “Sa che ho una ferita per via del colletto, è un codardo. Io avrei scelto un maschio”, ma ormai la decisione era stata presa e viene da pensare che il nuovo meccanismo del giorno “tutti contro tutti” abbia rimescolato le carte e cambiato in maniera definitiva gli equilibri del gruppo.

Ricordiamo infatti che nella diretta di ieri sera 10 maggio, Ilary Blasi ha annunciato al gruppo che avrebbero dovuto dire addio per sempre ad “Arrivisti” e “Primitivi” e correre in solitario verso la vittoria finale. Questa nuova regola ha destabilizzato completamente i naufraghi che, hanno rivisto le loro strategie di gioco.

Isola dei Famosi, la risposta dura di Awed

Quindi Awed, nonostante si fosse molto avvicinato negli ultimi tempi alla Tittocchia fino a far pensare che tra loro potesse nascere qualcosa di più che una semplice amicizia, da ieri sera ha messo le cose in chiaro e palesato la sua spietata e razionale strategia di gioco.

Non ha usato mezzi termini nemmeno nel rispondere a Emanuela, già provata e delusa per la sfida: “Spero che tu perda perché se no vuol dire che sono proprio una chia***a”, ha controbattuto lo youtuber senza usare il minimo tatto verso la Tittocchia. A Lei, sempre più sorpresa dalla reazione del ragazzo, non è rimasto altro che rispondere con un sommesso e rassegnato: “Ah, bella considerazione che hai di me“. Alla fine la strategia di Awed, com’era prevedibile, si è dimostrata vincente e il ragazzo non è andato in nomination, sacrificando però il suo rapporto con la Tittocchia che ha precisato: “Ho male alla mano. Gliela farò pagare per tutta la vita, ma niente di che”.