"L’isola dei famosi", Elisa Isoardi torna in studio: "Sono emozionata"

Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, a causa di un infortunio all’occhio. In un primo momento l’ex conduttrice de “La prova del cuoco” ha provato in ogni modo a restare nella trasmissione, ma si è dovuta arrendere al dolore ritornando così in Italia per poter fare dei controlli più approfonditi.

In seguito al suo ritiro sono rimbalzate molteplici voci sulla Isoardi. Per esempio il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, dichiara che nonostante l’infortunio sia vero l’ex conduttrice de “La prova del cuoco” avrebbe comunque abbandonato la trasmissione perché aveva firmato un contratto a tempo.

Il ritorno in studio di Elisa Isoardi

Intanto, dopo alcune apparizioni su Instagram ove ha aggiornato i suoi fan del problema all’occhio, Elisa Isoardi ritorna finalmente sul piccolo schermo. Come per ogni ex concorrente de “L’isola dei famosi” la Isoardi si presenta in studio, ove commenta insieme a Ilary Blasi e insieme ai tre opinionisti l’avventura dei naufraghi ancora presenti in gioco.

La conduttrice, dopo aver sintetizzato quelli che saranno i temi principali della quattordicesima puntata, dà la parola all’ex naufraga in cui le concede l’onore dell’arrivo in solitaria in studio durante l’anteprima: “Per me è un’emozione vera essere qui, sembra di non aver fatto mai televisione ti dico la verità ed è la prima volta che mi affaccio in società perché da quando sono tornata da ‘L’isola dei famosi’ non sono ancora andata in TV”.

Per Elisa Isoardi il reality show potrebbe essere solamente un trampolino di lancio prima di sbarcare definitivamente a Mediaset. Infatti la rete punta molto alla quota rosa per i prossimi palinsesti e, dopo l’acquisto di Adriana Volpe in seguito al flop registrato su TV8, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe dare una trasmissione anche all’ex compagna di Matteo Salvini.